Siete «monedas de plata» para comprar a Sánchez

Sánchez está en NY en la Asamblea General de la ONU arreglando el mundo, lo que estaría muy bien si no fuera porque todavía ostenta la titularidad de la presidencia del Gobierno. La obtuvo y la sigue manteniendo, –aunque sólo la ejerza para ir de gira mundial a «figurar»–, gracias a los votos de los secesionistas y separatistas catalanes y vascos quienes tienen por objetivo político básico, precisamente el dañar a España. Este «oxímoron» es la contradicción existencial que explica el porqué un personaje político como él, sigue en La Moncloa sin presupuestos y sin apoyo del poder legislativo, habiendo sido derrotado en más de 30 votaciones desde su última investidura hace nueve meses, y sin poder aprobar ninguna ley. Para mañana estaba anunciado en el orden del día de la Sesión Plenaria del Congreso, el debate y votación de la senda de estabilidad presupuestaria, trámite previo para poder presentar el correspondiente proyecto de ley de Presupuestos, y que ya ha sido retirado.

El motivo ha sido el anuncio de los de Puigdemont de que no lo apoyarían dado el incumplimiento de «hasta 28 compromisos» de los que habían pactado para investirle y mantenerle como presidente, y pese a haber perdido las elecciones generales el 23J. Los corifeos del sanchismo, ya han salido a declamar la partitura oficial dictada para la ocasión, acusando a la oposición con todo tipo de epítetos por no apoyarles –cuando además ni siquiera se lo habían pedido– y porque en una democracia parlamentaria, el papel de la oposición no es precisamente el aprobarle al gobierno los presupuestos elaborados a gusto suyo y de sus socios y aliados. Esas 28 concesiones incumplidas las reclama Puigdemont para obtener su apoyo y de momento ya se anuncian algunas para mañana. El entusiasta sanchista converso Patxi López, ya se ha puesto a la tarea y van a tener comisiones de investigación en el Congreso para satisfacerles. Y así sus señorías van a «investigar», entre otras cosas, los atentados terroristas islamistas del 17 de agosto de 2017 –con el protagonismo del «Imán de Ripoll»– que tuvieron por escenario principal las Ramblas barcelonesas con 16 muertos y más de 350 heridos. Por supuesto con un «fallo» ya escrito desde Waterloo para satisfacer sus deseos y que Sánchez pueda seguir disfrutando de sus siete votos cual valiosas «monedas de plata». La degradación de la política a la que está llegando el sanchismo no tiene precedentes, y lo que resulta especialmente doloroso es que entre 120 diputados socialistas, no parezca existir ni uno sólo con conciencia de ello. Sin contar a Ábalos por supuesto.