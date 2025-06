Los silencios cómo hablan

Echar mano de la poesía de Neruda nos viene que ni pintiparado para hablar, no sin tristeza, de la situación que vivimos tan tensa, tan frustrante, tan insólita. Los silencios de Pedro nos llevan a la poesía del autor chileno, porque en momentos tan graves se muestra como ausente, sin dar explicaciones a las múltiples debacles que protagoniza: el apagón, el hermano en el banquillo, la mujer, los audios de la UCO, el caos ferroviario, el aforamiento exprés del extremeño, y Pedro calla pero sus silencios hablan, se expresan por sí mismos. “Puedes cortar todas las flores, pero no puedes impedir que llegue la primavera”, Pedro, porque en tu manual de resistencia no caben todos esos watsapps que hemos conocido de Ábalos, esas conversaciones de Leire Díez, a quien llaman fontanera del partido, lo mismo que podría atribuírsele la pocería y el aseo del mismo, pero el oficio de fontanero, igual que el de pocero, es demasiado noble para compararlo con el de una sicaria, que pide la muerte del jefe de las investigaciones de la también nobilísima Guardia Civil.

Hace no mucho estuvimos viendo en casa una magnífica miniserie donde se narra cómo se gestó y cómo se hizo la inolvidable película “El Padrino” y las dificultades a las que se enfrentaron la productora y todos quienes hicieron posible que saliera adelante, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia. “The Offer”, se llama, y si ya nos entusiasmaban “El Padrino I, II y III”, después de conocer los intestinos de cómo llegó a buen fin, nos gusta todavía más. En España estamos asistiendo a un episodio mafioso como no se había dado jamás, y así lo confirman algunos de los socialistas históricos del ala dura del PSOE, como Joaquín Leguina. Hay una larga nómina de nuevos protagonistas en la lista de la mafia política, encabezada por los padrinos Sánchez y Cerdán, quienes han sido señalados por un miembro de las cloacas del partido. Por mucho menos habría caído un gobierno, pero éste tiene la ventaja de que está apuntalado por otras tantas “familias” (los partidos independentistas regionales) que impiden que se produzca un fallo cardíaco y parada cerebral de toda la plana política del momento, y a todo le dan solución exprés como ahora, por ejemplo, mediante la vara mágica del ministro de justicia, la UCO dependerá en exclusiva de la fiscalía para que deje de dar por saco y haya más libertad para la ejecución y trampas de delitos mafiosos.

A todas estas, quien más puede hacer daño a Sánchez, la única persona que le quita el sueño, Ayuso, sigue demostrando que ella sí gobierna, no conspira ni trapichea como el poder central, y hace cosas con eficacia: ampliaciones de líneas del metro, una red de aeropuertos exclusivos para drones, ayudas para contratar a mayores de 45 años, ayudas también para municipios y algo que tiene su punto y que la convierte en una auténtica diosa: declarar el cocido madrileño como Bien de Interés Cultural. Esta mujer vale un mundo y por mucho que quieran procesar al novio por un mínimo delito fiscal, ahí está ella para tapar bocas y tirar p’alante con toda la fuerza.

CODA. La cabezuda mujer de Macrón propinó un guantazo al marido que, según dicen, “es una broma malinterpretada”. Me pregunto qué tal si hubiera sido al revés. Quizá Monsieur le President hubiera pasado la noche en el calabozo…