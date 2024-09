¿Hacia una Tercera Guerra Mundial?

La guerra entre EE UU y Rusia en Ucrania, con la OTAN y Zelenski de intermediarios, ya va camino de su tercer año desde su comienzo sin ninguna esperanza de unas conversaciones que cuando menos abran la puerta a un eventual alto el fuego que posibilite la negociación de un armisticio posterior y si fuera posible –que no lo parece– de un tratado de paz. Para entender los intereses que se esconden tras esa guerra es necesario conocer algunas claves, sin las cuales sólo es posible un diagnóstico superficial y fruto de la propaganda de uno de los dos bandos en conflicto, ya que la primera víctima de toda guerra es la «verdad», y esta guerra no es desde luego una excepción a esa norma. Una de esas claves es la de su comienzo, coincidiendo con la firma por Putin y Xi Jinping en Pekín de un Tratado de cooperación bilateral calificado por ambos signatarios como «histórico». En el mismo se alude a la decisión de trabajar por un «nuevo orden multipolar», y dar por acabado el «unipolar» liderado por EEUU surgido de la guerra fría y comenzado al desaparecer la URSS en 1991. Tras regresar Putin a Moscú dio comienzo a su «operación militar limitada» eufemismo de la intervención en Ucrania para integrarla en su esfera de influencia, cerrando la posibilidad de que una Ucrania en la UE y la OTAN se extendiera hasta sus fronteras y cerrando la salida de Rusia a las «aguas cálidas» del mar Mediterráneo a través del mar Negro con la base naval de Sebastopol en la Península de Crimea. En este contexto es decisiva la elección presidencial de noviembre en EEUU donde una victoria de Trump abriría la puerta a ese alto el fuego, ya que no hay que olvidar que fue el «deep state» con la administración demócrata de Obama quien promovió la revolución de Kiev de 2014 que precipitó las actuales hostilidades al querer integrar Ucrania en la OTAN. Actualmente, se ha producido una peligrosa escalada con el posible uso de armas suyas de largo alcance contra Rusia, a lo que ha declarado Putin que «si lo hacen la OTAN/EEUU y los países de Europa, estarán oficialmente en guerra contra Rusia»… «Si ese es el caso, considerando el cambio fundamental en la naturaleza de este conflicto, tomaremos las decisiones apropiadas en función de las amenazas que nos representa. Nadie en Ucrania tiene la capacidad por sí mismo de utilizar esas armas de alta precisión si no es con la ayuda de la OTAN y EEUU. Por tanto, serán tratados como países en guerra». Más claro, agua.