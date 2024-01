«Terrorismo a la carta» sanchista y humanitario

El precedente de esta «autoamnistía a la carta», cuyo autor es Sánchez para comprar los siete votos de Puigdemont, –y que pretende hacer creer que es para mejorar la convivencia en Cataluña y en España entera–, es de una gravedad inaudita. Cuando el Pumpidazo declare que la amnistía cabe en la Constitución, pese a que el artículo 62 prohíbe taxativamente los indultos generales, se abre un nuevo capítulo en el actual régimen político español. Es un principio elemental que «quien prohíbe lo más, prohíbe lo menos», y un indulto general eliminaría la pena, pero no el delito, por lo que borrar el delito como si no hubiese existido junto a la pena –una amnistía– es obviamente algo mayor que un indulto general. Afirmar asimismo que no está expresamente prohibida en la CE es tan contario al sentido común como a un análisis global de los principios y valores que asientan nuestra Constitución.

Tampoco está expresamente prohibida la esclavitud y a nadie se le ocurre que pueda legalizarse. La amnistía viola la división de poderes inherentes a un Estado democrático y de derecho, y el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Con el amnistiazo, desde 2012 en España habrá dos tipos de españoles: los separatistas catalanes que podían violar las leyes impunemente, y el resto. Y eso sí, con especial penalización para quienes se enfrentaron a esos delitos. Ahora, inventándose esta nueva modalidad de terrorismo, –«no atentatorio contra los derechos humanos»– como exigencia necesaria para que pueda pasar el filtro de ser amnistiados Puigdemont –y los del tsunami democràtic investigados por delito de terrorismo–, el PSOE no solo ha atravesado una línea roja que ellos mismos se habían establecido, sino que la atraviesa nuestro vigente sistema político. A partir de ahora, cualquier gobierno puede amnistiar a quien quiera y por los delitos que quiera, siempre y cuando convenga a sus intereses políticos, económicos, o del tipo que sean. A no tardar, veremos a etarras amnistiados con ese nuevo terrorismo inventado por Sánchez. Si los atentados cometidos fueron anteriores al periodo de vigencia del amnistiazo para los secesionistas catalanes, Pumpido se encargará que prevalezca el «espíritu de la amnistía» para que todos los condenados por terrorismo sean «iguales ante la ley». Es invocar que lo hicieron sin querer matar a los que por accidente estaban próximos al lugar de los hechos. Víctimas no previstas, en definitiva. Como las del «tsunami» en el aeropuerto de Barcelona. Como las familias de los guardias civiles que vivían en la casa cuartel de Vic o de Zaragoza. Terrorismo involuntario y respetuoso con los DDHH. Es el actual «terrorismo» del PSOE.