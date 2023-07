«The offer» y el capitalismo

Los entretenidos diez capítulos de la serie «The offer», creación de Michael Tolkin, que evocan la producción de la primera entrega de «El Padrino», nos ilustran sobre qué es el capitalismo, justo al revés de lo que aseguran los creadores de la famosa película.

En efecto, el joven director, Francis Ford Coppola, subraya que la saga de los Corleone es «una metáfora del capitalismo norteamericano, del sueño americano». Lo que vemos en «The offer», sin embargo, no es eso. Lo que vemos es la unidad fundamental del capitalismo: una empresa.

La Paramount atravesaba a comienzos de los años 1970 una situación complicada, y los accionistas presionaban a la dirección para lograr mejores resultados de taquilla. Sabemos que la historia de «El Padrino» terminó siendo un éxito espectacular, pero al comienzo eso no estaba claro en absoluto, y «The offer» cuenta la arriesgada aventura del productor de la película, Albert S. Ruddy, y muestra que en varias oportunidades todo estuvo a punto de irse al garete. Eso es el capitalismo, porque las empresas crean riqueza y empleo porque arriesgan recursos escasos en un contexto de incertidumbre en busca de un apoyo de la sociedad que a veces logran y a veces no. Emiliano Basile acertó en Escribiendocine al destacar que la serie revela el papel crucial de los productores: «No por nada el Oscar a la mejor película aún lo reciben los productores y no el director».

Vemos todo el rato a personajes del mundo empresarial, discutiendo enérgicamente sobre las posibilidades de una película sobre mafiosos, y dudando sobre su posible impacto, después del fracaso reciente de varios filmes sobre gángsters. El personaje central es el directivo Ruddy, que también produce la serie: «nadie parece correr más riesgos que él», apuntó Brian Lowry en CNN, mientras que Adrian Horton escribió en el Guardian: «la serie trata en última instancia de la heroica resistencia de Ruddy como productor».

Los entusiastas de «El Padrino», como quien esto escribe, podemos disfrutar de la serie, como disfrutamos de una gran película que terminó encariñándonos con unos asesinos (véase: Charlas con #UstedSeñora “El Padrino cumple 50 años”, https://bit.ly/3IVdWrB). Pero no se trata de una metáfora del capitalismo sino de cómo pueden talentosos artistas atacar no a la mafia sino al capitalismo, que les da honrada y a menudo copiosamente de comer.