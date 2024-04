La unidad de España, a subasta

Por si alguien lo dudaba, la realidad es que ERC y Junts quieren imponer un referéndum independentista. Es otro éxito de Sánchez. El gobierno de ERC ha elaborado un informe bajo la dirección de Joan Ridao, antiguo secretario general del partido y actual director del Institut d’Estudis de l’Autogovern, para complacer a Aragonès. El objetivo es celebrar un referéndum con una pregunta muy simple: «¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente?». La contestarían solo los catalanes. El fundamentar el procedimiento en el artículo 92 de la Constitución, que prevé los referéndums consultivos, es absurdo. En este intento de mutación constitucional no importa el contenido del artículo 1.2 que establece que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» o el 2 que deja muy claro que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

Por tanto, ni soberanía ni unidad de la Nación española son conceptos que deban ser tenidos en cuenta por el independentista Ridao y sus colaboradores. Todo parte de una premisa delirante sobre la existencia de un conflicto entre Cataluña y el Estado. Es una de las mentiras habituales del independentismo que asume Ridao con sorprendente frivolidad. En todo caso, será entre unos independentistas, cuyo número ha ido variando desde la Transición hasta nuestros días, contra España. No se puede comprar la fría utilización del término «Estado», aunque ese instituto, con un nombre pomposo, pretenda actuar de forma académica. No existe ningún atisbo de rigor jurídico, sino el más exacerbado partidismo al servicio de los intereses de ERC en medio de una campaña electoral. No espero mucho en este terreno, porque el debate académico en Cataluña está contaminado, precisamente, por posiciones ideológicas con resultados preconcebidos. En cualquier caso, el socio de Sánchez muestra que la amnistía solo ha servido para que aumente sus exigencias. Le impondrán un referéndum inconstitucional si quiere seguir en el poder. Por ello, las elecciones catalanas son fundamentales para derrotar tanto al sanchismo como al independentismo, porque el resultado si les votan será el mismo.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).