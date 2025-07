La vida entera

Almudena paró su carrera. La paró, así, de un día para otro. Oigan, no es fácil esa decisión. Imaginen que se han preparado todo lo que han podido para dedicarse a lo que les gusta, a lo que nos gusta, y de pronto, toca parar. Almu estudió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Una actriz fundamentalmente de teatro. La hemos visto en «El mercader de Venecia» y «La gaviota». Y en la tele en «Servir y proteger». Todo iba fetén. Pero un día tuvo que parar.

Hace algo más de una semana, cuando recogía un premio como mejor actriz, Almudena Pascual lo explicó. Se fue a cuidar de su madre, enferma de ELA. Aguantó hasta donde pudo, hasta donde su madre aguantó, hasta donde le llegó la vida, la respiración, tragar, sentir que quieres aguantar. Hasta ahí llegó Almudena con su mamá.

Almudena Pascual, Premio Seriemanía como mejor actriz revelación, lo ha bordado en su papel como Paca Sauquillo en la serie «Las Abogadas». Ahora ha podido retomar su carrera, que se antoja exitosa y brillante. Porque la vida no pasa por nosotros sin más. La vida, la de los otros, nos enseña muchas cosas. Nos las muestra para resistir, para ayudar, para sumar a este mundo que necesita mucha gente herida que sane. Porque necesitamos mucha gente que cuide.

Almudena paró para cuidar a su madre, enferma de ELA.

Parar sin pararte a pensar en ti. Parar para dedicar tus horas, tu paciencia. Parar para dar cariño, para despedir con amor.

Acabo de dejar a mi madre en una residencia. Entiendo a todos esos hijos que se han desgarrado por dentro al hacerlo. Entiendo su herida, su culpa, su debate interno, su disyuntiva, su pesar. Entiendo todas esas noches pensando que eres lo peor. Entiendo lo mal que duermen. Cada conversación con sus padres esperando el «estoy bien» que no llega. Entiendo la pinza en el corazón. La ansiedad, las ganas de que todo pase. Las ganas de no llegar a viejo y no pasar por esa entrada donde nadie habla y nadie camina por sí mismo.

A todos los hijos que sufren la decisión, mi abrazo hermano.