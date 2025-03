Warren suave que me estás matando

Warren Sánchez, el hombre que tiene todas las respuestas, puede esgrimir todos sus trucos para engañar al personal, en particular en el ámbito económico. Lo estamos viendo con el camelo de la «quita» o «condonación» de una deuda que siempre termina pagando el pueblo. Y en esta intoxicación Warren cuenta con el socorro de la prensa adicta. Véase esta joya de titular en El País de hace unos meses: «España suaviza el ajuste fiscal al no actualizar el IRPF con la inflación».

Lógicamente, era una noticia buena. ¿Cómo va a ser malo «suavizar el ajuste»? Lo malo sería, qué sé yo, titular: «El Gobierno continúa subiéndoles los impuestos a los trabajadores».

Pero no. Ese no era el titular, porque lo importante es que Warren, que debía acometer el malvado ajuste, lo va a «suavizar». Suave, que me estás matando.

Claro, como de hecho el maltrato al trabajador no se suaviza sino que se agrava, hay que presentarlo asépticamente, como si se tratara del cambio de hora, incluso con retórica pedagógica y moraleja exculpatoria: «¿En qué consiste no deflactar el IRPF? Este impuesto va por tramos. Estos tramos de renta podrían actualizarse con el IPC, subiéndolos para reflejar la pérdida de poder adquisitivo de las rentas conforme se erosionan por la inflación. Pero no se hace. Y ninguna ley lo obliga». ¿Cómo va Warren a quebrantar una ley?

Hablando de quebrantar, mire usted, señora, cómo explica El País el quebrantamiento de su cartera de usted: «Entre 2019 y 2023, se han ingresado unos 11.000 millones por este fenómeno, que implica que las subidas de sueldos suponen mayor tributación aunque no hayan superado el IPC y, por tanto, no se haya ganado poder adquisitivo». Qué bella y suave manera de exponerlo, ¿verdad que sí? Ya se sabe: los hechos son sagrados.

Por fin, hablando de lo sacro, es bonito también que Warren tenga fisioterapeutas que le centrifuguen las responsabilidades. Así lo pone El País: «Hace años que no se deflacta la tarifa. La última la hizo Pedro Solbes en 2008».

Uf, cuánto tiempo ha pasado, cuántos gobiernos, cuántos chivos expiatorios. Y, si Warren y compañía tienen suerte, igual algunos votantes pasan por alto que en esos años la inflación era tan baja que se nos aseguraba que nunca iba a volver, y que lo malo era la deflación.