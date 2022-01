Oafi Radio, el podcast sobre salud de la Fundación Internacional de la Artrosis del 31 de enero de 2022

OAFI Radio es un podcast sobre salud de la Fundación Internacional de la Artrosis. OAFI es la primera Fundación de pacientes que elabora un podcast divulgativo sobre salud. El Dr. J. Vergés, CEO y Presidente de OAFI, dirige científicamente la fundación y junto con Ricardo Aparicio, periodista experto en salud, presenta el programa que se podrá escuchar en la web de La Razón. A través de la artrosis se hablará de arquitectura, medicina, deporte, ciencia, salud, alimentación, arte y de un sinfín de temas que entretienen pero sobre todo, ayudan.

FAKE NEWS EN MEDICINA: EVITA LOS BULOS

¿Has oído hablar de la “solución mineral milagrosa”? ¡Que no te engañen! Una vez más, nos encontramos con un bulo en el mundo de la medicina. Únete a nosotros para disfrutar de un programa en el que exponemos las dificultades de saber qué es cierto y qué no en la era de la información en la que vivimos. Hablaremos de #MMS con el profesor Xavier Carné, farmacólogo clínico, y de la iniciativa #SaludSinBulos, de la mano de Carlos Mateos, director de comunicación de Com Salud y coordinador del instituto #SaludSinBulos. Además, Alfons Catena, nuestro abogado de Senior Iuris de confianza, nos habla de los derechos de los animales. ¿Te lo vas a perder?

Oafi, Fundación Internacional de la Artrosis FOTO: La Razón (Custom Credit)

.