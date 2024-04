Oafi Sport un podcast sobre deportes y salud de la Fundación Internacional de la Artrosis del 13 de abril de 2024

OAFI Sport es un podcast de la Fundación Internacional de la Artrosis donde el deporte saludable es el protagonista. Con entrevistas a deportistas de primer nivel y especialistas médicos de reconocimiento mundial, hablamos semanalmente de deporte desde una perspectiva científico-médica, divulgativa, cercana y poniendo la salud en el centro del mundo deportivo. Damos todas las herramientas necesarias para poder estar en forma y con salud, practicando un deporte saludable y sin lesiones.

Técnicas de activación muscular + Unidos por el deporte, inspirados por la Solidaridad

Las técnicas de activación muscular (MAT en inglés) son métodos utilizados para mejorar la función, el rendimiento y la salud musculoesquelética. Estas técnicas se centran en activar específicamente los músculos relevantes para un movimiento o actividad particular, a menudo mediante ejercicios de contracción controlada y consciente. Algunas de estas técnicas incluyen el entrenamiento neuromuscular, la terapia manual, la estimulación eléctrica y el estiramiento activo. Estas prácticas no solo ayudan a fortalecer los músculos específicos utilizados en un deporte o actividad, sino que también pueden mejorar la coordinación, la estabilidad y la movilidad, lo que puede conducir a un rendimiento deportivo más efectivo y a una menor incidencia de lesiones. Para los deportistas, las MAT pueden ser herramientas fundamentales para optimizar su rendimiento y prevenir lesiones. Al fortalecer los músculos que rodean las articulaciones, como las rodillas o las caderas, se puede mejorar la estabilidad y el soporte, reduciendo así la carga y el estrés sobre las articulaciones. Esta reducción en la tensión articular puede ser especialmente beneficiosa en la prevención de lesiones crónicas como la artrosis, que puede ser el resultado del desgaste continuo y la tensión en las articulaciones. Al promover un patrón de movimiento más eficiente y equilibrado, las técnicas de activación muscular no solo ayudan a los deportistas a alcanzar su máximo potencial, sino que también contribuyen a mantener la salud articular a largo plazo. Además, tendremos la oportunidad de conversar con nuestro codirector científico, el Dr. Villalón, junto a dos profesionales del deporte que intentan día tras día trabajar por un mundo más equitativo e inclusivo: Luis Ejalde, director deportivo del Club Tajamar, y Elena Boyé, fundadora de la Fundación Elena Tertre que actualmente está organizando la segunda Carrera Solidaria que tendrá lugar en Madrid, el próximo 20 de abril, con el objetivo de recaudar fondos destinados la investigación del osteosarcoma y a ayudar a niños y familias con cáncer. El Club Deportivo Tajamar es uno de los clubs que recibieron las becas García Bragado – OAFI – Kern Pharma. Tres de los deportistas becados son David Cuesta, especialista en salto de pértiga; Javier Valle, lanzador de martillo; y Mario Álvarez (pista cubierta y velocidad).