Podcast Noosfera: Cómo vivir de la carroña sin morir en el intento. Y tú, ¿no eres también un poco carroñero?

Los carroñeros gozan de muy mala fama, pero no solo son “necesarios”, sino que son interesantísimos. Y solo por eso ya merecen un Noosfera, para conocerlos y comprender que, en el fondo, todos somos un poco carroñeros, solo que no demasiado hábiles. Hablemos de hienas, de buitres y de animales adorables que no parecen alimentarse de carroña.

Para tratar todo esto tenemos con nosotros a Esther Sebastián González, que es investigadora del Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante. Durante su carrera ha investigado en los humedales artificiales del sur de Alicante, São Paulo, Stanford y Hawaii. Hace 6 años que está de vuelta en España donde ha centrado sus investigaciones en otro grupo animal: los carroñeros. Esther ha sido galardonada con el premio Francisco Bernis 2022 al mejor investigador júnior de España en el campo de la ornitología, otorgado por la Sociedad Española de Ornitología.