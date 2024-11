Rafael Arias-Salgado: “Sánchez recogió la doctrina de Zapatero”

Cuando inicié esta serie de PODCASTS para el diario La Razón dedicada a LAS PERSONALIDADES QUE CAMBIARON LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE SUS VIDAS, me hacía verdadera ilusión enviarle mi propuesta a la persona que me acompaña hoy. Estoy con Rafael Arias- Salgado Montalvo. Seguro que a muchos os sonará su nombre porque es imposible no tenerlo presente cuando se habla del grupo de personas que ayudaron a transformar España, a llevarla a donde estamos ahora, a ser un país libre e internacional.

Esta extraordinaria charla nos transporta a momentos que han sido claves para conseguir el país que ahora tenemos y menciona claves de la situación actual en la política española.

Habla de aquellos diálogos, del mecanismo que nunca se tiene en cuenta que facilitó el dialogar entre ellos. Habla del grupo que estudió en el mismo colegio y que tuvieron la misma formación y el mismo espíritu con lo cual les resultó muy fácil hablar entre ellos. Y aunque sea un “mecanismo menor”, destaca que fue un mecanismo que facilitó el contacto entre el centro derecha o el mundo liberal y el centro izquierda o el mundo socialista y social demócrata.

Recuerda que en su ingreso en la carrera diplomática, Javier Rupérez e Ignacio Camuñas que fueron los fundadores de la revista “Cuadernos para el Diálogo” que puso en marcha Joaquín Ruíz Giménez, entró en el consejo de redacción e iniciaron a reflexionar sobre como podría realizarse el proceso de la transición desde un régimen dictatorial hacia un sistema democrático. Y en Cuadernos para el Diálogo, se explica claramente este pasaje. Fueron varios años de trabajo que dentro del consejo de redacción estaba el Partido Comunista a través de Comisiones Obreras, el Partido Socialista a través de Peces Barba, Leopoldo Torres y Pablo Castellanos, el mundo liberal a través de Ignacio Camuñas y el mundo demócrata cristiano a través de Ruiz Giménez y la familia Gil Robles y afirma: “Tengo aproximadamente unas trescientas páginas e editoriales escritos que se debatían en el consejo de redaccion y allí es en donde se va formando la vocación política desde dos perspectivas muy importantes, era indispensable establecer en España como salida del régimen de Franco un sistema democrático y lo fundamental, era el modus operandi...”(minuto 11.21 del Podcast).

“Queríamos una España de todos y para todos” Rafael Arias-Salgado

Rafael Arias-Salgado en el The Palace Hotel durante la entrevista Alicia Romay

En esta entrevista habla de la importancia de las constituciones de partido, de cómo hicieron una Constitución de todos y para todos, de como hicieron una Constitución integradora y no una de partido…(Minuto 12:37 del PODCAST) Habla de la Ley de Amnistía y sus variaciones…

Los ejemplos que pone de aquello que vivieron para construir esa nueva España ayuda a reflexionar cuando hay temas y situaciones por resolver.

Habla sobre momentos claves vividos con Adolfo Suárez y Felipe González, de la base de los regímenes democráticos, de la alternancia política.

¿Dónde se produce y cuándo se produce el punto de inflexión hacia la negación del pacto constitucional ?

“Rodriguez Zapatero ha sido un político nefasto para la historia política de la democracia española” Rafael Arias-Salgado (Minuto 20:58 en el PODCAST)

Menciona que Zapatero puso la primera “gotita” como teoría y de la legitimidad del frente popular de la segunda república…La Ley de Memoria Histórica en el Congreso de los Diputados y el error de Mariano Rajoy sobre la Ley de Memoria Histórica…

“Sánchez recogió la doctrina de Zapatero” subraya y explica cómo están divididos los bloques y su estrategia.

Esta es parte de la carrera de mi invitado de hoy:

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. En 1965 ingresó en la Carrera Diplomática en la que es Ministro Plenipotenciario. Desempeñó diversos puestos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, entre ellos el de Director de Estudios de la Escuela Diplomática. Desde 1969, en régimen de excedencia voluntaria en la Administración, pasó a ejercer la profesión de Abogado. Entre 1964 y 1976 fue editorialista yConsejero de Redacción de “Cuadernos para el Diálogo”, un tema que te anticipo me encantaría me contaras un poco… Diputado por Toledo en la Legislatura Constituyente y en la primera Legislatura Constitucional por U.C.D. Ha sido Ministro de Relaciones con las Cortes, Ministro de la Presidencia y Ministro de Administración Territorial entre 1979 y 1982 en los Gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. Entre 1996 y 2000 ha sido Ministro de Fomento en el Gobierno de José Mª Aznar. En el Congreso de los Diputados ha sido Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Presupuestos y en la Comisión para la Unión Europea. En el ámbito de la empresa privada fur Vicepresidente y Presidente de la empresa de seguridad Prosegur y del Grupo Empresarial Sagital (1984-1989). En Julio de 2000 fue designado Consejero de Edesur, empresa eléctrica perteneciente a Endesa Internacional y después estuvo en la presidencia de Carrefour.

Rafael Arias Salgado destaca cómo está en estos momentos España y varios de sus motivos. Si volviera a la política, le gustaría ocupar un puesto con responsabilidad suficiente para intentar volver a negociar con el Partido Socialista.

A los jóvenes les da un consejo vital (Minuto 26:24 del Podcast).