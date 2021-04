Así fue el altercado entre Iglesias y unos manifestantes violentos en Coslada... visto desde el otro lado

El pasado martes, cuatro personas de estética neonazi increparon al candidato a la Comunidad de Madrid por Unidas Podemos, Pablo Iglesias, mientras caminaba por las calles del municipio de Coslada en un acto de campaña.

En ese momento, el líder morado se acercó a los provocadores, que le gritaban “fuera la casta de nuestros barrios”, y se encaró con ellos en unas imágenes que se han hecho virales, grabadas por gente del equipo de Iglesias y viandantes. El candidato no dudó en aprovechar el incidente políticamente y acusar a Vox y a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de enviarle a sus “cachorros”.

Sin embargo, ahora han salido a la luz las imágenes del altercado grabadas por los propios manifestantes violentos en las que se ve cómo Iglesias y su equipo de seguridad se acercan y se encaran con ellos, si bien es cierto que el político apenas dice unas palabras, se da la vuelta y se va por donde ha venido, mientras que los que sí se enfrentan a los supuestos neonazis son sus escoltas y algunos simpatizantes de la formación morada que mantienen el cruce de insultos.

“Lo que yo hice no tiene mérito. Mérito tiene que salieran a plantarles cara y echarles de allí los vecinos después de que hubiesen asaltado un local vecinal. Eso no se puede consentir, lo que hice yo es lo que cualquier dirigente tiene que hacer si los nazis salen haciendo el saludo romano”, ha justificado Iglesias.

En esta línea, el exvicepresidente del Gobierno ha defendido su actuación frente a unos "matones que dan palizas a trabajadores que vienen de otros países o a jóvenes que no piensan como ellos". Así, ha afirmado que no se puede "tolerar o aceptar" que en la sociedad haya "comportamientos" que no se deben "normalizar".

“Nuestro compromiso con la democracia es clarísimo. Vamos a hacer campaña con nuestras propuestas”, ha insistido Iglesias, que ha dejado claro que si “luego Vox o Ayuso mandan a sus cachorros para intentar amedrentar a la gente” los “vecinos y madrileños” sabrán decir que “en España o Madrid no hay sitio para esta gente”.