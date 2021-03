Iglesias, día uno como ex vicepresidente: es recibido en Coslada a gritos de “fuera la casta de nuestros barrios”

Pablo Iglesias ya ejerce como candidato de facto. Nada más abandonar la vicepresidencia segunda, tras asistir a su último Consejo de Ministros en Moncloa, Pablo Iglesias ha decidido no perder ni un minuto de su tiempo en la preparación de su partido de cara a las elecciones madrileñas y ha inaugurado su agenda como candidato de Unidas Podemos, libre ya de las responsabilidades gubernamentales a las que hasta hoy debía hacer frente.

Su primera decisión como candidato ha sido la de desplazarse junto a miembros de su candidatura al municipio de Coslada donde se ha citado con la Asociación de Vecinos Fleming, una plataforma que esta misma semana había denunciado altercados en su sede a cargo de “grupos neonazis” con el fin de poner “la mira en los movimientos sociales para que otros disparen”, según denunciaron en un comunicado.

Tras la reunión, el partido ha alertado que el ex vicepresidente y el equipo que le acompañaba, entre otros la portavoz de la Asamblea de Madrid, Isa Serra y el teniente alcalde de Alcorcón, Jesús Santos -ambos componentes de su candidatura- que “un grupo de violentos de ultraderecha” han acudido al acto público con la asociación de Coslada a “tratar de amedrentarnos”. Ante esto, los morados han advertido que “no vamos a aceptar ningún tipo de amenaza”.

Hoy un grupo de violentos de ultraderecha han venido a tratar de amedrentarnos en un acto público con una asociación de vecin@s de Coslada.



No vamos a aceptar ningún tipo de amenaza.



Gracias vecin@s de Coslada. pic.twitter.com/Y30D0AGyh7 — Isabel Serra (@isaserras) March 30, 2021

En el vídeo se puede ver como un grupo de personas reciben al ex vicepresidente con el saludo fascista y gritan “izquierdas, derechas sois la misma mierda”. Al acercarse el ex vicepresidente jalean “fuera la casta de nuestros barrios”. De hecho, Iglesias se ha acercado al pequeño grupo de personas que protestaban ante la presencia de los morados y, protegido por dos escoltas, se ha encarado a ellos y les ha dirigido unas palabras que, de momento, no han trascendido por el ruido de la esporádica concentración. Posteriormente, se ha retirado, y un grupo de apoyo de los morados también se ha encarado con los manifestantes al grito de “sí se puede”. Finalmente, la Policía Nacional ha tenido que intervenir, mientras que los simpatizantes de Podemos pedía a los agentes de seguridad que identificase a quienes increparon al ex vicepresidente.

El teniente alcalde de Alarcón, Jesús Santos también ha reaccionado ante los hechos ocurridos. A su juicio, “la ultraderecha, que ataca las asociaciones de vecinas y vecinos, ha intentado de amedrentarnos, sin éxito”. A los manifestantes los ha tildado de “matones” y ha asegurado que “El Corredor del Henares está compuesto por gente humilde y trabajadora”.

La ultraderecha, que ataca las asociaciones de vecinas y vecinos, ha intentado amedrentarnos en #Coslada, sin éxito.



El Corredor del Henares está compuesto por gente humilde y trabajadora que no se deja amenazar por matones de medio pelo. https://t.co/mjblIr1tQi — Jesús Santos Gimeno (@jesussantosalc) March 30, 2021

La cita con la asociación de vecinos de Coslada la primera que se desprende de la agenda que, a partir de ahora, emprenderá el ex vicepresidente. El partido se ha fijado como meta acudir a todos los barrios y municipios de la Comunidad de Madrid con el objetivo de despertar el apoyo de su militancia para aunar esfuerzos y movilizar al votante de izquierdas. De hecho, los morados han lanzado hoy su campaña de microcréditos bajo el lema “la mafia no puede volver, tus microcréditos sí vuelven”. El partido recurre en cada cita con las urnas a este sistema de financiación que consiste en pedir a los inscritos que sufraguen los gastos electorales, y tras finalizar las campañas y recibir las subvenciones determinadas en función de los resultados electorales, devolverles sus aportaciones.