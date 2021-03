Podemos carga contra el ‘El Programa de Ana Rosa’ por tildar el acoso a Iglesias de “jarabe democrático”

En la tarde de ayer, Pablo Iglesias fue increpado por un grupo de violentos de ultraderecha cuando acudió a visitar a la Asociación de Vecinos Fleming, en Coslada (Madrid), llegando incluso a encararse con ellos, quienes le hacían el saludo fascista y le gritaban “izquierdas, derechas sois la misma mierda” y “fuera la casta de nuestros barrios”. El exvicepresidente segundo del Gobierno se acercó a ellos, protegido por dos escoltas, y les dirigió unas palabras que, de momento, no han trascendido por el ruido de la esporádica concentración.

Esta mañana, en ‘El Programa de Ana Rosa’ trataban el suceso y debatían sobre lo ocurrido. El rótulo que ilustraba las imágenes decía “’jarabe democrático’ a Pablo Iglesias en Coslada”, una frase que no ha gustado en Podemos y que ha sido criticado por la cuenta oficial del partido y algunos de sus integrantes. También, por muchos usuarios en redes sociales.

“Hay una errata en el rótulo. Habría que cambiar ‘a’ por ‘de’. Jarabe democrático es lo que dieron ayer Pablo Iglesias y la gente de Coslada a la ultraderecha violenta. ¡Qué error más tonto! Hay quien podría pensar que estáis llamando demócratas a nazis.”, dijo la cuenta de Podemos. Por su parte, Echenique afirmó que “todo vale contra Pablo Iglesias y contra Unidas Podemos. Incluso blanquear el nazismo”.

Javier Ruíz corrige la expresión

Ana Terradillos, la presentadora del programa en sustitución de Ana Rosa Quintana, daba paso a Javier Ruíz afirmando que “jarabe democrático era como lo llamaba Iglesias, ¿no?” tras calificar lo ocurrido como un escrache.

No obstante, el periodista no estaba conforme con esa expresión: “Yo ceo que esto no es un escrache. Esto es acoso. Esto no es jarabe, es intimidación. Y desde luego, tengo la absoluta seguridad de que esto no es democrático”, afirmó.

“Yo creo que se puede estar en profundo desacuerdo con el exvicepresidente del Gobierno y las líneas que estamos cruzando, porque es de Podemos, son infinitas. Meses de acoso, en la puerta de su casa, a sus hijos, y esto ahora es una salvajada”, añadió

“Decir que esto es normalidad democrática o jarabe democrático es muy generoso. Cuando empecemos a tolerar todo esto porque son de Podemos, no nos extrañemos primero que en la calle alguien tome ejemplo y que Podemos legitime después y se haga en el sentido contrario. No se puede jugar así, la vida política y pública hay que serenarla. Esto son fascistas y el saludo era fascista, no hay otra forma de contarlo”.

Cabe recordar que la expresión “jarabe democrático” fue acuñada por Pablo Iglesias en 2013 tras afirmar que “los escraches son el jarabe democrático de los de abajo”.