Biden rechaza las peticiones para que se retire: "Vencí a Trump una vez, lo haré otra vez"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, restó importancia a las voces que piden que ponga fin a su campaña a la reelección para las votaciones de noviembre y se mostró confiado en poder vencer al exmandatario Donald Trump: "Lo vencí una vez y lo haré otra vez".

En una esperada rueda de prensa, en los márgenes de la cumbre de la OTAN en Washington, Biden dijo que no es "inusual" que haya dudas sobre su candidatura en este punto de la carrera presidencial y afirmó que todavía queda un "largo camino" por delante.

Además, Biden, quiso dejar claro que los líderes de la OTAN no le han pedido que ponga fin a su candidatura sino que gane a su posible rival, el exmandatario republicano Donald Trump. "No he tenido ningún aliado europeo que se me acerque y me diga, Joe, no te postules. Lo que les escucho decir es, tienes que ganar", afirmó Biden en una rueda de prensa en el último día de la cumbre de la OTAN en Washington.

Por su parte. los líderes de varios países de la OTAN restaron importancia al lapsus que tuvo el presidente de Estados Unidos durante la Cumbre de la Alianza Atlántica en Washington, Biden presenta a Zelenski como Putin en la ceremonia de la OTAN y se corrigeal mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski. Varios jefe de Estado y de Gobierno que estuvieron presentes en el momento del error evitaron criticar ante la prensa a Biden, cuyas capacidades de gobernar están cada vez más cuestionadas desde su desastrosa participación en el debate con su rival republicano Donald Trump.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dio su apoyo a Biden en una rueda de prensa, en la que pidió "indulgencia" para el mandatario estadounidense. "Todos hemos cometido lapsus. A mí me ha pasado ya y sin duda me volverá a pasar. Pediría la misma indulgencia que hay que tener entre personas de bien", señaló el político. Macron dijo haber visto estos días a un "presidente al mando", un "hombre experimentado" y con buen conocimiento de los temas internacionales, con un compromiso con Europa excepcional: "Francia, Europa y Ucrania tienen mucha suerte de tener una administración con un presidente comprometido como él", concluyó.

El nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, también fue preguntado en una rueda de prensa por el lapsus de Biden y se limitó a alabar el liderazgo del presidente estadounidense en la OTAN. "Miren lo que ha pasado estos días. Tenemos una OTAN más grande y más fuerte. Tenemos resultados. Creo que el presidente Biden merece crédito por ello", expresó el líder laborista, quien tuvo una reunión bilateral con el presidente estadounidense en la Casa Blanca.

En esa misma línea, el primer ministro alemán, Olaf Scholz, quitó importancia a lo sucedido: "Los deslices lingüísticos ocurren, si observas a alguien lo suficiente lo podrás ver", apuntó.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue preguntado sobre el estado de Biden y respondió haberlo visto "bien" durante la cumbre.