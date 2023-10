El día que Sánchez remarcó ''reiteradamente'' que nunca iba a pactar con los independentistas: ''No es no y nunca es nunca''

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha recibido formalmente el encargo del Rey de intentar formar Gobierno y ahora se enfrenta a una negociación in extremis con sus principales aliados después de haber acudido hoy solo pudiendo confirmar el voto a favor de sus 121 diputados. La fecha límite para evitar la repetición electoral pasa porque la investidura de Pedro Sánchez prospere antes del próximo 27 de noviembre, día en el que si ningún candidato ha resultado investido se desconvocarán automáticamente las Cortes Generales y 47 días después se celebrarán elecciones generales, esto es el 14 de enero.

Para que la investidura de Sánchez prospere, necesitará los apoyos necesarios para conformar un Gobierno en el que ''nos corresponde ponernos a la tarea y acordar un nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Sumar", ha asegurado el líder del PSOE. Sánchez, además, necesitará más apoyos y puede que los busque en los partidos independentistas, aunque hace unos años afirmaba de manera reiterada que nunca pactaría con ellos.

El día que Sánchez remarcó que nunca iba a pactar con los independentistas

El 23 de abril de 2019, en el Debate Decisivo ofrecido por Atresmedia, Pedro Sánchez, remarcaba de manera reiterada que nunca había pactado ni pactaría con los independentistas. ''Yo no he pactado con los independentistas. Es mentira, es falso, usted podría repetir mil veces una mentira pero es falso. Falso es falso, no es no y nunca es nunca'' afirmaba el líder del PSOE.

Ahora, Sánchez, parece que está predispuesto a dar luz verde a una hipotética ley de amnistía. Aunque esta mañana ha evitado pronunciar la palabra, el líder del PSOE ha asegurado que para la negociación con los independentistas promete "generosidad" y "política" para "superar el problema político en Cataluña"