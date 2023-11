El noveno día de manifestaciones en Ferraz, en directo

Se han podido oír en algunos momentos de la concentración proclamas racistas como "moros no, España no es un zoo", o "España es cristiana, no musulmana". Además, un grupo de manifestantes ha cantado el 'Cara al sol' y han vitoreado el nombre de Primo de Rivera. Parte de los presentes en la manifestación también ha proferido consignas contra los agentes de la Policía Nacional, a quienes critican por impedirles el paso hacia la sede del PSOE. "La Guardia Civil sí que tiene cojones", "con los moros no tenéis huevos" o "si tienes un hijo subnormal, hazlo policía nacional" han sido algunos de sus gritos a los agentes.