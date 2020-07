¿Sabes qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del 3 de julio

San Anatolio de Laodicea,

San Anatolio de Constantinopla,

San Dato,

San Felipe Phan Van Minh,

San Geldunio abad,

San Guntier,

San Heliodoro de Altino,

San Ireneo de Chiusi,

San León II papa,

San Marcos de Mesia,

Santo Tomás.

Santo Tomás

El nombre Tomás en arameo significa “mellizo” y el apodo con el que se conocía al apóstol -Dídimo- en griego tiene el mismo significado. No sabemos, sin embargo, si Santo Tomás, quizás un pescador y uno de los primeros en dejarlo todo para seguir a Jesús, tenía un hermano. Venerado como santo por católicos, ortodoxos y coptos, sus restos se encuentran en la iglesia de Ortona dedicada a él.

Uno de los episodios más conocidos de la vida de Santo Tomás es el famoso y resumido “sino lo veo ,no lo creo”. Estamos ante la incredulidad de Tomás. Toda la comunidad de los apóstoles se estremece por la pérdida de Jesús y la violencia de su muerte, pero Jesús resucitó y se aparece inmediatamente a los suyos para tranquilizarlos.

Tomás no está allí y no cree en la historia de los demás: tal vez por su terquedad innata, tal vez porque lamenta no haber estado presente, pero exige tocar con sus propias manos las heridas de los clavos y las de su costado. Es un hombre, después de todo. Jesús lo satisface, regresando ocho días después. Tomás le creyó inmediatamente, hasta el punto de que le llamó “Señor mío y Dios mío”, como nadie lo había hecho antes. Jesús, finalmente, hace una promesa que es para toda la humanidad, hasta el fin de los tiempos: “Bienaventurados los que, aunque no hayan visto, creen”.

Murió como un mártir, atravesado por una lanza en la actual Chennai, el 3 de julio del año 72.

Fuente Vatican News