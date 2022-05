En la ceremonia de canonización, el Papa Francisco lanza un mensaje sobre la situación en Ucrania

Hacía mucho tiempo que no se veía la Plaza de San Pedro como la hemos visto hoy. Ha sido la primera canonización en los últimos tres años. Fue como recordar lo que se vivía habitualmente antes de la pandemia y jamás se hubiera nadie imaginado que la primera celebración de canonización después del parón de la pandemia, sería teniendo una guerra. Con un sol radiante en la Ciudad del Vaticano y ante 45,000 fieles, el Santo Padre ha elevado a los altares a seis hombres y cuatro mujeres. Cinco italianos, tres franceses, un indio y un holandés.

Guerra en Ucrania

En el rezo del Regina Caeli al final de la misa, en la Plaza de San Pedro, con la canonización de diez nuevos santos en la que estaban presentes 50.000 fieles, el papa no dudó en mencionar la guerra en Ucrania: “Mientras tristemente crecen las distancias en el mundo y aumentan las tensiones y las guerras, los nuevos santos inspiran soluciones de diálogo especialmente en el corazón y en la mente de quienes ocupan puestos de gran responsabilidad y están llamados a ser protagonistas de la paz y no de la guerra”subrayó el papa Francisco.

Durante su homilía dijo que “servir es no anteponer los propios intereses, desintoxicarse de los venenos de la avidez y la competición, combatir el cáncer de la indiferencia y la carcoma de la autorreferencialidad”.

Charles De Foucauld.

Uno de los diez santos proclamados por el Papa Francisco esta mañana, ha sido Charles Eugene de Foucauld, una figura muy interesante de la iglesia contemporánea. Su vida no fue siempre “la adecuada”, fue libertino y disoluto, como lo califican en un artículo del Corriere della Sera. De Foucauld, fue un explorador del Sahara y estudioso del Tuareg quien ha dejado a la humanidad, una gran herencia espiritual.

Dejó una carta sobre el Islam en donde confesaba que que le había producido una gran convulsión. Se convirtió en explorador y en ese tiempo escuchó la llamada de Dios (1890). En 1901 se ordenó sacerdote y volvió a África en donde permaneció en un rincón del desierto durante 13 años y en ese pequeño pueblo tuareg de Tamanrasset, en Algeria, murió en 1916. Sus amigos musulmanes recorrieron el desierto para verlo Ya era parte de ellos y no le fallaron, cuando se enteraron de su fallecimiento, no dudaron en acercarse para rendirle homenaje al hombre que había testimoniado el amor y la humildad de Cristo predicando el evangelio. Su sueño fue fundar una congregación religiosa pero no le dio tiempo, lo mataron cuando tenía 58 años.

El holandés, sacerdote y periodista Titus Brandsama entre los nuevos santos.

El Papa declaró santo esta mañana a este periodista que fue capaz de retar a los nazis y que al final murió en un campo de concentración. Fue un carmelita holandés que los nazis lo asesinaron en Dachau en 1942. El padre fue nombrado asistente eclesiástico de la Prensa Católica en 1935 y defendió la libertad de prensa y de pensamiento de los periódicos católicos, víctimas de la represión nazi. Este fue el motivo principal por el que lo deportaron a Scheveningen enviándolo más tarde al campo de concentración de Dachau.

En una entrevista, el padre Fernando Millán Romeral, ex prior de los Carmelitas, y autor del ensayo “El coraje de la verdad”, describe muy bien al padre Titus Brandsama. Decía sobre el periodismo que después de las de las iglesias, la prensa es el mejor púlpito para predicar la verdad... La prensa es la fuerza de la palabra contra la violencia de las armas, es la fuerza de nuestra lucha por la verdad.

Papa Francisco sobre el tocar y el mirar.

El papa comentó la importancia de tocar y mirar a la gente cuando se da una limosna: “Dime, ¿tú das limosna?,’ ‘Sí padre, yo doy limosna a los pobres, ¿Y cuando das limosna, le tocas la mano a la persona o le echas en su caja o la gorra o lo que sea la limosna, ¿lo haces para limpiarte?.Cuando contestan poniéndose colorados comentan: no, yo no toco. ‘’Cuando das limosna, ¿miras a los ojos a la persona a la que ayudas o apartas la mirada?, ‘No, no miro. El Papa a todo esto dice: “Toca y mira, toca y mira la carne de Cristo que sufre en nuestros hermanos y hermanas. Esto es muy importante”, dijo el Papa Francisco en un momento de su homilía.