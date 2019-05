Caridad... ¿o solidaridad?

La caridad es tan antigua como el mundo. Hasta el punto que, en todos los libros sagrados, ocupa un espacio importante y «puntúa» en el listado de buenas obras para el mundo futuro... Hoy en día, merced a revoluciones y evoluciones varias todo ello ha cambiado sustancialmente. En la actualidad la caridad se envuelve en un término que algunos han definido como «solidaridad» a la búsqueda de una cierta justicia social. En Europa, más allá de las ONG de distinto signo que trabajan con necesitados por humanidad, existe una organización clave: Cáritas. La «Deutscher Caritasverband» (Asociación Caritas Alemana) fue fundada en 1897 y dio origen a todas las otras organizaciones Cáritas del mundo. En 1916, la Conferencia Episcopal de Alemania la declaró oficialmente la rama social de la Iglesia católica en Alemania. Y en eso siguen. Aunque fuesen golpeada con fuerza por las guerras y las posguerras que asolaron Europa. Cáritas Española –tocando algo que ya tenemos más cerca– es la Confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia Católica en España, y fue creada en 1947. La red de Cáritas en España está constituida por 70 Cáritas Diocesanas y más de 6.000 Cáritas Parroquiales en las que colaboran 83.000 personas voluntarias y 4.600 contratadas. La grandeza de esta organización es que –como buen grupo solidario de inspiración católica– no hace distingos a la hora de repartir y llevar a la práctica su ayuda por los credos religiosos, ideológicos o nacionales de los receptores. Esto que algunos aceptan de manera «obvia» no lo es tanto si observamos cómo se realiza la solidaridad (caridad) en otros países de distinto credo o incluso en terceros de inspiración cristiana (protestante). En los últimos tiempos, Cáritas en varios países de Europa ha trascendido las fronteras del continente, hasta el punto en abrir vías de colaboración con países y regiones de Asia, América o África. No en vano Cáritas tiene un apartado de «Conflictos y desastres» o «Alimentación» o «Salud y VIH» o «Migraciones y trata». Resulta evidente que los problemas de Europa –una sociedad rica y opulenta– comienzan también allá de donde son algunos de sus nuevos habitantes. Ésos con los que Cáritas se siente profundamente preocupado por su bienestar y a los que dedica esfuerzos de los que los Estados han hecho dejación.