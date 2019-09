El Papa Francisco llega mañana a Mozambique y así se están preparando para verlo

Sor Antonia Martínez, de la congregación de las hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción que vive desde 1995 en Nampula, comenta a La Razón desde Mozambique: “Aquí estamos todos atentos a que no nos falte crédito en las televisiones para ver al Papa, aunque algunos ya se han marchado en autobús para recorrer muchos kilómetros y verlo directamente”, cuenta emocionada. “Sor Irene Arguedas, sor Filiberta Forca, sor Marta Julia Pajolera y Judite Alfonso ya están en Maputo.”

Católicos y no católicos están contentos con la visita de Francisco. “Muchos jóvenes no cristianos viven con Ilusión y se juntan a los católicos para poder ver al Papa Francisco.” Pregunta a Sor Antonia: ¿qué le diría al Papa si lo tuviera delante? – “Sólo le daría las gracias por aceptar la llamada del Espíritu Santo y ser el Papa que necesita hoy la Santa Iglesia, como no tengo esa dicha de llegar hasta el Santo Padre, rezo por él para que siempre le ilumine el Espíritu Santo y le de las fuerzas que necesita día a día” - afirma la religiosa.

El Santo Padre emprende mañana 4 de septiembre, su viaje apostólico numero 31. El Papa Francisco aterrizará en Maputo, la capital de Mozambique, a las 18.30 hrs. Un país que a través de su historia ha pasado por infinidad de vicisitudes en donde sus habitantes, ven cómo las multinacionales explotan la riqueza natural del país.

Mozambique es un país rico pero con gente muy pobre

Que contradicción más grande, vivir en un país en donde los recursos naturales son de incalculable valor y en donde la gente pasa tanta hambre. Un pais con recursos forestales, fluviales, minerales, energéticos, culturales y lingüísticos, y para ellos nada. Consiguieron la independencia política y la codicia de pocos ha hecho que los más desfavorecidos sigan padeciendo una situación muy complicada.

Sor Antonia Martinez ,almeriense, ha hablado con La Razón, contando cómo pasan la vida en esa parte del mundo, atendiendo nueve escuelas infantiles, una residencia que alberga a 45 chicas estudiantes, un comedor en donde acogen a 90 niños de lunes a viernes, una farmacia para pobres. Ayudan a los sin techo y a los enfermos en lo que pueden. (Haciendo clic en su nombre, se puede ver el video realizado por el programa Misioneros por el Mundo en donde muestra el sitio en donde vive y su labor en Mozambique).

Algunas de las religiosas que han viajado mas de dos mil kilómetros para ver en persona al Papa son: Sor Irene Arguedas que es la responsable de la comunidad y ayuda a mujeres jóvenes en llevar a cabo servicios domésticos como la costura y la informática, Sor Felisberta Fori que es la responsable de una residencia de 45 chicas a las que les ofrecen alojamiento para que puedan estudiar, Sor Marta Julia Pajol, que es responsable de una residencia de estudiantes universitarias y Sor Judit Alfonso de la comunidad de Nampula que está terminando sus estudios universitarios para hacerse cargo de una escuela infantil en Nampula.

Después de Mozambique, el Papa viajará a Madagascar y Mauricio.

Del 6 al 8 de Septiembre el Papa visitará Madagascar, un pais en donde el 36% de la población es católica para continuar en la Isla Mauricio, un destino típicamente turístico en donde -"conviven muy agradablemente comunidades que profesan diferentes religiones" - según Gregory De Clerck, que ha dirigido varios de los más importantes hoteles en Mauricio, y resalta que -"en la isla lo que más llama la atención es que en todo momento bailan y cantan" - afirma.