El Papa sobre "Fiducia supplicans": "No bendigo un matrimonio homosexual, bendigo a dos personas que se aman"

El Papa ha vuelto a referirse al documento "Fiducia Supplicans" al puntualizar que no bendice un matrimonio homosexual, sino a dos personas que se aman, como ha señalado en una entrevista a la revista italiana "Credere", que se publica este jueves. "Yo no bendigo un 'matrimonio homosexual', bendigo a dos personas que se aman y también les pido que recen por mí", ha reiterado el Pontífice en alusión a las indicaciones y recomendaciones contenidas en el documento 'Fiducia Supplicans' que ha suscitado cierta oposición en la Iglesia católica. Así, por ejemplo, la mayoría de las Conferencias Episcopales africanas hicieron saber que no podrían aplicar "sin escándalo" las bendiciones a las parejas del mismo sexo, informa Ep.

"Siempre en las confesiones, cuando llegan estas situaciones, personas homosexuales, personas que se han vuelto a casar, siempre rezo y bendigo. La bendición no hay que negársela a nadie. A todos, a todos. Eso sí, hablo de personas: las que son capaces de recibir el Bautismo", ha dicho el Papa.

Además, ha cuestionado que haya gente que se escandaliza porque se ha permitido la bendición a las parejas en irregularidad canónica, incluidos las homosexuales y, en cambio, no lo hacen cuando se bendice a un "empresario que explota a la gente".

"Nadie se escandaliza si doy la bendición a un empresario que explota a la gente.... mientras que se escandalizan si se la doy a un homosexual. Eso es hipocresía. Todos debemos respetarnos. Todos. El núcleo del documento es la 'bienvenida'", ha destacado Francisco, al tiempo que ha considerado que "los pecados más graves" son "los que se disfrazan con una apariencia más 'angelical'".

Presencia femenina

El pontífice también ha hecho alusión en la entrevista a la presencia femenina en la Iglesia, si bien ha dejado claro que no se trata de ordenar mujeres sacerdotes. "La ministeralidad no es lo más importante", ha defendido.

En este sentido, ha reflexionado desde un punto de vista teológico sobre la diferencia entre el principio petrino y el principio mariano. "La Iglesia es mujer, es esposa. Pedro no es mujer, no es esposa. La Iglesia-esposa es más importante que Pedro-ministro", ha dicho.

Además ha insistido en que "abrir el trabajo en la Curia a las mujeres es importante", subrayando cómo las mujeres "ayudan al ministerio". "No hay más que ver los pequeños pueblos donde no hay sacerdote y las monjas llevan las parroquias, bautizan, dan la Comunión, hacen los funerales", ha manifestado.

Sobre la Curia Romana, donde se han producido varios nombramientos femeninos en estos últimos años de pontificado, el Papa ha destacado que "hay varias mujeres y habrá más, porque lo hacen mejor que nosotros los hombres en ciertos puestos".