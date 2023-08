¿Qué santo se celebra hoy, jueves 31 de agosto? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

San Ramón Nonato fue un santo católico nacido en Portell, en la provincia de Lérida, España, en el año 1200. Su nombre completo era Ramón Nonato, y es conocido por ser el patrono de las parturientas (mujeres embarazadas) y de las comadronas. El término "Nonato" proviene del latín "non natus", que significa "no nacido", en referencia a que Ramón fue extraído del útero de su madre después de que ella falleciera durante el parto, por lo que se considera que no nació en el sentido convencional.

Ramón Nonato se unió a la Orden de los Mercedarios (Orden de la Merced) en Barcelona, una orden religiosa fundada para rescatar a los cristianos capturados por los musulmanes durante la Edad Media. San Ramón se destacó por su dedicación a rescatar a cautivos y prisioneros, y también por su predicación.

Se dice que San Ramón Nonato fue hecho cardenal por el Papa Gregorio IX y que participó en el Concilio de Letrán en 1215. Fue conocido por su humildad y su devoción religiosa. Falleció en 1240 en el Monasterio de Cardona, España.

San Ramón Nonato es venerado en la Iglesia Católica y es considerado un santo protector en situaciones relacionadas con el parto y el nacimiento. Su festividad se celebra el 31 de agosto.