El Liverpool gana su sexta Copa de Europa.

A la tercera va la vencida, o en este caso a la segunda. Después de perder el año pasado la final de la Champions League contra el Real Madrid, el Liverpool es otra vez campeón de Europa. Ya son 6 las Copas de Europa que tiene el Liverpool que supera a Barcelona y Bayern de Munich con 5.

La final fue bastante atípica y aburrida para un equipo que acostumbra a jugar al Rock´n Roll futbol como lo llamó su entrenador Jürgen Klopp, y es que el equipo le debe mucho al entrenador alemán que ha construido el mejor futbol de todas las ligas europeas. Es cierto que el Liverpool no ha ganado la Premier League, pero también es verdad que la perdió por solo un punto y después de perder un único partido en toda la temporada. La verdad es que el equipo que han montado en Liverpool es de escándalo y juegan como los ángeles, que no les sorprenda si el Liverpool se toma otra copa el año que viene.

El partido fue un encuentro muy trabado por e planteamiento del Tottenham y Liverpool, cosa que en ocasiones ocurren en el futbol cuando dos equipos de calidad se cancelan el uno al otro. La final empezó con el Liverpool atacando y con polémica porque antes de que se cumpliese el primer minuto el árbitro ya había pitado un penalti por mano de Sissoko en el área del Totenham a favor de los reds. Mano que ni siquiera se digno el trencilla a revisar con el VAR porque si lo hubiese hecho se hubiera dado cuenta de que no era penalti. Con el nuevo reglamento si un balón toca en la mano de un jugador después de rebotar en su cuerpo, se considera involuntario por lo que la acción no debe ser sancionada con penalti. Siendo justos, la acción en directo y en algunas repeticiones parecía penalti de libro y es muy difícil verlo en el campo, pero para eso está el VAR, quien sabe que hubiese pasado si Salah no hubiese marcado ese penalti.

Después del penalti los equipos intentaron encontrarse pero el partido estuvo bastante atascado durante la primera y segunda mitad. Ya en la segunda parte el Tottenham apretó un poco más pero un gol en los últimos minutos de Origi después de un rebote dejaron al Tottenham herido. Los dos entrenadores eran muy criticados en Inglaterra por no haber ganado ningún título pero eso ya ha cambiado, Jürgen Klopp se ha llevado el pastel gordo con su Rock´n Roll futbol pero parece que por ahora Mauricio Pochettino tendrá que esperar al menos un año más para llevar un título al White Hart Lane de Londres.