Advientosaludable: Moderar el consumo de alcohol

Los vinos, el champán, las copas y los licores no faltan nunca en los eventos navideños, pero abusar de ellos puede, no solo provocarnos la temida resaca, si no que la ingesta de calorías es inútil. Es decir, el cuerpop no usa para nada esas calorías.

Un consumo que no sea tan perjudicial es tomarlo únicamente durante la comida e intercalándolo con vasos de agua. Así puedes eliminarlo más rápidamente y evitar la hinchazón y el dolor de cabeza. El cava y el champán puedes reservarlos solo para el momento del brindis. También, hay que tener cuidado con el exceso de tabaco que suele ir ligado a las copas y momentos sociales de estas fechas; si eres fumador, al menos trata de no incrementar mucho el hábito y ponte la meta de dejarlo lo antes posible.