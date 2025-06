¿Cómo se le ocurrió crearla?

La idea surge de la rabia que sentía al enfrentarme con esta enfermedad y de la cantidad de deficiencias que hay, la falta de realidad y conocimiento de la misma a nivel social y el desamparo burocrático absoluto que sentimos los pacientes, los supervivientes y los acompañantes. Nuestra vida se para, pero no tenemos ningún apoyo económico hasta que no han pasado varios años y puedes demostrar una minusválida. Mientras (operaciones, quimios, radioterapia, etc. mínimo dos años) estás desamparada y te quedas con la economía de la hucha de un niño de un año.

¿En qué consiste exactamente, qué pueden esperar de esta app los usuarios?

Se trata de crear comunidad para proporcionarnos apoyo mutuo. Es tiempo de humanidad. Debemos ayudar a los demás. A veces será cuestión de escucha, otras de compartir experiencias, de que te traigan la compra o te inviten al teatro o al cine, otras de que un voluntario te eche una mano en las labores del hogar o arreglos que surgen porque algo se rompe y no llegamos a final de mes en la mayoría de los casos. Nos necesitamos.

¿Cómo se usa y dónde está disponible?

Se baja desde Apple Store o Google Play. Tiene un coste único de 4,99 euros para evitar personas que no estén interesadas y para poder soportarnos por nosotros mismos sin tener que pedir (que es agotador). Asimismo, si funciona bien, la idea es invertir ese dinero mediante la fundación que hemos creado del mismo nombre, OncoloMeeting, en medicina regenerativa para ayudar a los organismos a que afronten mejor los tratamientos y tengan menores efectos secundarios. Además, si la comunidad se hace grande, podremos intentar trabajar en la idea de proponer al Senado medidas para que el desamparo burocrático no sea tan tremendo. Si esta enfermedad te pilla en paro no te dan ni un euro, por ejemplo. Por otro lado, es una app diseñada para que sea fácil de usar y amable. Está pensada para personas de todas las edades.

"Yo antes del cáncer no tenía malos hábitos. En todo caso uno: trabajar demasiado"

Desde que en 2021 le diagnosticaron un cáncer de mama ha dado voz a los pacientes. ¿Que le empujó a ello?

Por la rabia del saber que había tanta gente pasándolo tan mal y sin ayudas. Como siempre dije en mis redes, yo me puedo permitir parar mi vida, no ingresar y gastarme mucho dinero en medicina regenerativa. Pero la persona que no puede ¿que? Asímismo, al compartir por redes mi experiencia y tener tanta respuesta me daba cuenta de que no estaba sola y eso me aliviaba muchísimo… todo lo que a mi me ocurría le pasaba a todas las demás y aunque eso no te quitara el dolor te da esperanzas para seguir.

¿Qué le queda de esa experiencia? ¿Ha cambiado algún hábito o costumbre desde entonces o por ese motivo?

He cambiado muchísimo. Soy más humana. Creo, y mucho, en el amor. Veo la falta de humanidad y no quiero ser así. Los hábitos que tengo son parecidos a los de antes. Yo no tenía malos hábitos. En todo caso uno: trabajar demasiado.

¿Qué proyectos tiene en cartera?

El prioritario a día de hoy es OncoloMeeting. Pero de artista (porque ya tengo que trabajar un poco ya que los ahorros se han ido) voy a estar en el Festival de Mérida con una producción que me apetece mucho, «Los hermanos», dirigida por mi colega de hace tantos años Chiki Carabante. Pretendemos hacer gira por España. Y en octubre del 26, estrenaré «La Partenaire» una coproduccion mía –La MedinaEs Company– con Art&Culture SystemBox.