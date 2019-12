El 25% de las bajas laborales en España se deben al dolor lumbar

Los problemas de espalda en la región lumbar suponen ya el 25% de las bajas laborales en España y son el segundo motivo de los problemas de salud crónica en nuestro país. Además, se calcula que más del 80% de la población mundial estará afectada por lumbalgia a lo largo de su vida. Según el último informe del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad, sólo la hipertensión está por delante de los problemas de espalda, lo que lleva a los especialistas a reflexionar sobre las causas y, sobre todo, la curación de dolencias que tienen un extraordinario impacto en la capacidad para trabajar, revelado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

La lumbalgia conlleva ansiedad, falta de concentración, cansancio, irritabilidad, depresión y mal humor. El estado anímico empeora también por la exageración del problema que suelen hacer quienes la padecen ante la lentitud de los tratamientos a los que se someten y la paralización de su ritmo de vida habitual. Si a ello le unimos que dos de cada tres personas sufre éste u otro problema de espalda después de los 35 años, nos hacemos una idea de las grandes repercusiones económicas derivadas de la pérdida de días de trabajo.

El doctor David Abejón, jefe de la Unidad de Medicina Regenerativa de Espalda de Clínicas Cres y uno de los más prestigiosos facultativos en el tratamiento del dolor, explica cómo la medicina regenerativa puede ayudar a mejorar estos problemas. Muchas de las personas que acuden a su consulta lo hacen ya cuando llevan tiempo con problemas de espalda y no han encontrado solución para paliarlos. Dejando al margen las contracturas (uno de los motivos por los que más acudimos al especialista), la mayor parte de las lesiones se sitúan en la parte baja de la espalda y vienen derivadas de malas posturas o posiciones mantenidas de forma prolongada en el tiempo, como es caso del esguince lumbar, el lumbago, la ciática y la hernia discal.

Muchas de las personas que acuden a él también lo hacen porque les han recomendado un tratamiento agresivo como puede ser una intervención quirúrgica compleja a la que temen someterse. En este sentido, la medicina regenerativa recupera los tejidos y reduce los tiempos de curación del paciente. “En los inicios de los tratamientos de este tipo de pacientes lo que teníamos era una medicina ablativa que consistía en quemar o romper el nervio, luego se pasó a la medicina de neuromodulación que lo que hacía era modular y ahora, ya en el siglo XXI, la tendencia es hacer regeneración no sólo para que tengas analgesia o recuperación funcional, sino para que haya además una recuperación total de la regeneración de los tejidos”, afirma Abejón

En opinión del especialista, que durante seis años fue director de la Unidad del Dolor de la MD Anderson, la ventaja fundamental que ofrece la medicina regenerativa frente a otro tipo de tratamientos no celulares es precisamente esa: la regeneración. “La idea es regenerar un tejido que está degenerado, no solo paliar. Por eso el fin último de la medicina regenerativa es que el tejido vuelva a estar como estaba antes, y esta es la gran ventaja sobre cualquier otra terapia que no sea una terapia celular.” Pero aunque son muchas sus aplicaciones, no en todos los problemas de espalda se puede aplicar este tipo de terapias. “Entre las patologías más comunes donde la medicina regenerativa puede ayudar se encuentra sobre todo la artrosis. Ya es sabido que la medicina regenerativa se emplea en pacientes que tienen artrosis de rodilla o de cadera; pues hay unas articulaciones en la columna que se llaman facetas y que son iguales que las de la cadera o rodilla, y ahí es donde más aplicación va a tener la medicina regenerativa. Y también en la degeneración del disco que es un gran caballo de batalla para nosotros.”

Pero ¿por qué nos duele la espalda?

“Porque vamos de pie. La bipedestación es lo que hace que aumentes toda la presión en la espalda. El disco lo que hace es recibir toda la presión de la columna. Por ejemplo, los cerditos, al ir a 4 patas no sobrecargan el psoas porque no tienen flexión de cadera como nosotros. O el cuadrado lumbar que tampoco van a tener nunca una patología ahí porque no lo utilizan, lo tienen siempre en reposo.”, explica Abejón para demostrar la relevancia del psoas en nuestro cuerpo, ya que se trata de un músculo que entra en funcionamiento cuando caminamos, corremos, bailamos o simplemente nos sentamos o levantamos del sofá.

Pero su importancia incluso puede ir más allá, ya que popularmente también se le conoce como “el músculo del alma” debido a que en algunas partes de la cultura oriental se considera que influye directamente en el estado de ánimo de las personas.

“Pero como todo en la vida nada se puede tratar con lo mismo -concluye- Por ejemplo, hay patologías como una estenosis de canal en la que, desde mi punto de vista, la medicina regenerativa no tiene cabida ya que es un estrechamiento de un canal. O en pacientes que han sido multioperados de la espalda en los que puede ser más difícil encontrar cuál es el objetivo que necesitamos regenerar. Hay que conocer la fisiopatología de una patología para poder llevar a cabo el tratamiento.”