Dos años de Gobierno y de ajustes sanitarios

2020 va a ser un año muy movido en Sanidad. A diferencia de lo que opinan algunos analistas, muchas de las compañías que operan en el sector creen que la legislatura no será flor de un día y que Pedro Sánchez aguantará al menos dos años al frente del Gobierno, si consigue aprobar Presupuestos, algo que dan casi por hecho merced a las concesiones que recibirán los nacionalistas. Aunque las quinielas están abiertas, las compañías aventuran cambios de caras en la cúpula del Ministerio, pero no de segundos niveles. Según esta tesis, los puestos técnicos como Farmacia o la Agencia del Medicamento seguirían, lo que abocaría a una prolongación de las políticas de ahorro esbozadas en el plan de genéricos y biosimilares que ha lanzado el equipo de María Luisa Carcedo. En espera de que Sánchez empiece a cumplir su palabra e incremente los fondos para la Sanidad, el sector se prepara para afrontar otro año de ajustes y cortapisas para sus productos: habrá retrasos en el pago a los proveedores tecnológicos, las innovaciones terapéuticas tardarán en llegar a los hospitales y el registro de fármacos se producirá a cuentagotas para no sobrecargar la resistencia financiera del sistema. En esta tesitura, el sector espera que el Ministerio garantice un horizonte de estabilidad pero extendiendo la responsabilidad a todos los agentes responsables del gasto y no sólo a unos pocos. Todo apunta a que genéricos y farmacéuticos serán los siguientes “paganinis”.

