Los médicos aconsejan esperar 5 días a dar de alta al sanitario infectado desde que desaparecen los síntomas

La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) ha elaborado un documento en el que recuerda la estrategia de no dar de alta a los pacientes hasta que hayan transcurrido al menos tres días (72 horas) desde la recuperación, definida como “la resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y la mejora de los síntomas respiratorios”. Entre ellos, cita, por ejemplo, las tos y la disnea.

El texto incluye las consideraciones para dar de alta a personal sanitario con Covid 19. En él, la sociedad científica recuerda que al decidir los criterios para el alta hospitalaria de personal sanitario con Covid 19, las autoridades sanitarias deben tener en cuenta varios factores, como son la capacidad existente del sistema de salud, los recursos de diagnóstico de laboratorio y la situación epidemiológica en el momento de realizar una recomendación.

En este punto, expone los criterios aconsejados por el CDC para dar el alta a un paciente con Covid y que no se basan en la realización de pruebas para la detección del virus. Con respecto al personal sanitario, subraya como estrategia de crisis para mitigar su escasez que “los sistemas de atención médica y las autoridades de salud estatales o autonómicas apropiadas pueden determinar que las normas establecidas -doble PCR con una diferencia de muestreo mayor de 24 horas- para dar de alta a un paciente no pueden seguirse en el ámbito sanitario debido a la necesidad de mitigar la escasez de personal sanitario. Como se ha comentado, el CDC recomienda estrategias no basadas en pruebas. Por ello, creemos que para dar de alta al personal sanitario se deberían seguir las recomendaciones citadas anteriormente, aumentando el tiempo desde la finalización de lo tres días sin síntomas recomendados por el CDC a cinco días. Una alternativa con una orientación microbiológica sería, si fuera posible, detección de IgG para determinar “infección pasada” o inmunización".