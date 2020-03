España roza los 100.000 contagiados y ya son 8.189 los fallecidos por coronavirus

El último balance presentado esta mañana por el Ministerio de Sanidad vuelve a arrojar cifras récord. En solo una jornada han muerto 849 personas, con un total de 9.222 víctimas mortales. El anterior máximo fueron las 838 muertes de las que se informó el pasado domingo. Las comunidades más afectadas son Madrid con 3.392 fallecimeintos, Cataluña (1.410) y Castilla-La Mancha (622). A nivel global, el 85% de las víctimas mortales tenía más de 70 años, el 80% más de 60 y el 0,2% menos de 30 años, según ha informado esta mañana la jefa de área del Centro de Alertas y Emergencias, María José Sierra, que sustituye a Fernando Simón. Los pacientes ingresados en las UCIs desde que comenzó la epidemia ascienden a 5.607. La otra cara de la moneda la representan los curados. Ya son en total 19.259, más del 20% del total de los casos positivos notificados a Sanidad, que son 94.417.

Tras quinto día consecutivo de ralentización de los contagios diagnosticados ,hoy han subido un 11%. "La tendencia en la curva de contagios se mantiene, es verdad que hemos notado un pico en Madrid y Cataluña, pero creemos que es un acumulo de casos del fin de semana que no se notificaron en su momento y de los que nos informaron anoche”, ha advertido Sierra. Así, ha explicado que “desde el 25 de marzo, hemos notado cambios en el incremento de la curva de contagio, que ha pasado a ser del 20% la semana pasada a alrededor de un 12% en la actualidad”.

Traslado de pacientes de UCI

Preguntada sobre la posibilidad de trasladar pacientes de las UCIS más saturadas, Sierra ha repetido que la situación de colapso de estas unidades es lo que más preocupa ahora a las autoridades sanitarias y que, de hecho, las últimas medidas extraordinarias se decretaron para aliviar la saturación que sufren en algunas comunidades como Madrid o Cataluña. “Lo que estamos haciendo es ver las necesidades que tiene cada comunidad. De momento, lo que se está haciendo es traspasar material, sobre todo respiradores”. El traslado de pacientes no se descarta “siempre que sea consensuado con las comunidades y nos notifiquen esa necesidad”, ha apuntado Sierra.

Simón entra por teléfono : “Estoy bien"

El director del Centro de Alertas Sanitarias Fernando Simón, el que habitualmente comparece ante la Prensa para analizar los datos y explicar el avance de la epidemia, se ecuentra actualmente en su casa tras dar positivo ayer en coronavirus. No obstante, para demostrar que se encuentra estable, ha entrado por teléfono en la rueda de prensa del Comité Técnico: “Me encuentro bien, dormir un poco me ha sentado bien. Estoy siguiendo la cuarentena incluso dentro de mi casa, en una habitación aislada”, ha aclarado.

Sobre el incremento de casos registrado hoy, que rompe la tendencia a la baja en la curva de contagios, Simón ha explicado, en línea con la versión de su compañera Sierra, que “se han acumulado pequeños retrasos del fin de semana. El sábado y domingo la notificación suele estar por debajo de la real y los descensos que se vieron no fueron tan acusados. Pero la tendencia se mantiene y, de hecho, los análisis de inflexión de la curva nos indican que desde el 25 de marzo estamos teniendo cambios importantes y que están funcionando las medidas puestas en marcha”. “No podemos pretender implementar otras nuevas sin haber tenido tiempo para valorar las que ya tenemos”, ha apostillado Simón

Estudio del Imperial College

Sobre el estudio del prestigioso instituto británico que aplaude las medidas tomadas por España y que, según sus cálculos, han evitado 16.000 muertes, Simón ha subrayado que “estos informes no son de ayer ni antes de ayer, se han ido haciendo con modelizaciones que estiman el número de muertos que se producirían de no haber tomado las medidas de confinamiento”. No obstante, Simón ha explicado que estos modelos son “simplificaciones de la realidad, por lo que hay que tomarlos con autela, pero nos indican la línea a seguir”. “Lo que ha hecho España está basado en la evidencia científica y los efectos van en la buena dirección”, ha añadido.

