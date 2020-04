María y Marta son madre e hija, pacientes COVID-19 del Hospital 12 de Octubre. Llegaron a las Urgencias de este Hospital en un taxi y desde ese día no volvieron a tener contacto. El 12 de Octubre no conocía esta situación hasta que María, la madre, ingresada en una planta de hospitalización, hizo saber que no sabía nada de la evolución de su hija con la ayuda de una profesional de limpieza (foto).

A partir de ahí, la maquinaria del proyecto “Acortando la distancia”, liderado por el Hospital 12 de Octubre y mi enfermerafavorita.com, se puso en marcha. Una vez que la hija, ingresada en la UVI, fue extubada, la doctora Victoria Trasmonte, de Cuidados Intensivos, junto a otros profesionales hicieron posible que ambas pudieran hablar por videoconferencia. Unos días después, se produjo el reencuentro, ya que Marta salió de la UVI y el 12 de Octubre ingresó a ambas en la misma habitación.Ahora se recuperan poco a poco y esperan volver a su casa, de nuevo juntas.