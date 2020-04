Así se hacen las mascarillas caseras, según el Ministerio de Industria

Anta la posibilidad de que los españoles tengamos que utilizar mascarillas para salir a la calle cuando se alivie el confinamiento provocado por el coronavirus, el Ministerio de Industria ha elaborado una guía de cómo fabricarlas artesanalmente.

El departamento que dirige Reyes Maroto explica que estas mascarillas higiénicas, o cubrecaras, no son Equipos de Protección de Individual, los tan reivindicados EPI de los sanitarios, por lo que no pueden sustituir a las mascarillas de protección (FFP2 o 3) ni a las mascarillas quirúrgicas, ya que la inmunidad que ofrecen es bastante inferior. Además, advierte de que estas mascarillas son de uso personas y una vez utilizadas deben ser desechadas. Para la elaboración de estas mascarillas caseras no es necesario utilizar máquina de coser, tan sólo se necesita un material filtrante adecuado y seguir las instrucciones de esta infografía: