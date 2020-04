Los especialistas alertan de otra oleada de neumonías para final de mes

La decisión del Gobierno de permitir la reapertura de la actividad en algunos sectores económicos no goza, ni mucho menos, de consenso entre la comunidad médica. El Ministerio de Sanidad afirma que la ha adoptado con el aval de su comité de expertos, pero al mismo tiempo rechaza hacer público el contenido del informe en el que dichos expertos refrendan tal medida con la firma de todos ellos. En este contexto, no son pocos los especialistas que critican la actuación desplegada hasta ahora por este departamento en la gestión de la pandemia y que pronostican un nuevo repunte de casos después de que, como afirma el ministro Salvador Illa, España haya superado el primer pico de contagios. Una de las voces autorizadas que alerta de los posibles riesgos de la decisión es José Luis Andreu, presidente emérito de la Sociedad Española de Reumatología.

Aunque sus opiniones no representan oficialmente el sentir oficial de esta organización médica, por haberse formulado en su cuenta personal de Twitter, son compartidas por centenares de profesionales sanitarios que han tenido que enfrentarse sin apenas medios de protección a la pandemia. Andreu recuerda que ayer se reanudó parte de la actividad laboral “sin mascarillas para todos” y teme “contagios múltiples”. En su cuenta, prevé de forma genérica para los días 17-20 “cuadro mialgicogripal”, y entre el 24-27 de nuevo “las neumonías”. Todo esto, con las “UCIS aún llenas”. “Más españoles muriendo. ¿No hay nadie que piense ahí arriba”. El doctor Andreu recuerda además en otro tweet que España tenía “diez días de margen. Países como Grecia, Portugal, Eslovenia, Polonia, etc tomaron medidas y salvaron miles de vidas. Ahora sólo nos queda luchar para minimizar los daños” y recomienda seguir el ejemplo coreano. “Mascarillas y test masivos. Confinamientos por zonas de riesgo”. Igualmente crítico se muestra el doctor Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), quien habla en su cuenta de Twitter de “temeraria y precipitada vuelta al trabajo de las actividades no esenciales”, lo que, a su juicio “pone en peligro la fase de mitigación”.

Remarca que “ojalá o sea así, pero creo nuevamente que Pedro Sánchez se equivoca gravemente. Demasiada prepotencia y exhibición de mandíbula -añade- para alguien que aspira a unos pactos”. En declaraciones a este periódico, Toranzo subraya que “antes de tomar estas decisiones sería más prudente conocer el estado de inmunización de la población, empezando por el personal sanitario. Así, aquellos seropositivos podrían empezar con garantías a desarrollar su actividad profesional. Es lo que aconsejan el sentido común y los expertos reconocidos”: Ayer, cuatro entidades científicas de peso lanzaron además un comunicado conjunto en el que lamentan que “en la gestión de la crisis generada por la epidemia se ha percibido en diversas ocasiones, especialmente al inicio de la propagación, cierta tensión entre la información aportada e interpretada por los científicos expertos y las decisiones políticas tomadas a continuación por las autoridades.

Esta falta de sintonía puede haber perjudicado la idoneidad de las medidas adoptadas, al no estar suficientemente sustentadas en las evidencias disponibles”. Los firmantes son entidades del peso de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), Somm Excellence Alliance, la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme) y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). “Los obstáculos detectados en el flujo de información entre científicos y autoridades han puesto de manifiesto la dificultad que conlleva tener que proporcionar evidencia científica a quien la requiere y en le momento preciso, cuando las redes y mecanismos se asesoramiento o bien no existían, o no se habían desarrollado debidamente”.