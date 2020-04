María Dolores, de 63 años, vence el Covid-19 tras superar dos edemas pulmonares y un cáncer de ovario

María Dolores, de 63 años, ha logrado superar el Covid-19. Su hija Gema nos cuenta el caso de su madre con el fin de dar ánimo a la gente. María Dolores era una paciente de riesgo, con múltiples operaciones y tras haber pasado por un cáncer, a priori uno hubiera podido pensar que tendría pocas opciones para ganar la batalla al coronavirus. Sin embargo, lo logró.

“Mi madre tuvo dos edemas pulmonares a finales de 2016. Tras superar eso, en febrero de 2017 empezó con un cáncer de ovario, fue operada y le hicieron una histerectomía radical. Después, sin apenas recuperación empezó con sus sesiones de quimioterapia y como una luchadora tiró de toda la familia cuando nos vinimos abajo. Su cáncer lo superó y todas las revisiones están dando buenas noticias, ahora son cada seis meses. Cuando llegó el Covid a nuestras vidas ella ya había superado el cáncer, y no podía creer que de nuevo volviese a tener que pasar otra enfermedad. No sabía a lo que se enfrentaba y estaba atemorizada”.

“Ingresó en el Hospital de Fuenlabrada (en Madrid) y estuvo muchos días intentando luchar. Los médicos nos dijeron que sus pulmones no reaccionaban y que tenían que llevarla a la UCI dado que su estado era crítico. Tenían que ponerle un respirador que respirase por ella, fue el peor momento”, relata Gema.

“Le diagnosticaron neumonía bilateral, con insuficiencia respiratoria severa”, explica. Cuando empezó a empeorar los sanitarios pensaron en llevarla a la UCI, pero tres días después de que le cambiaran el tratamiento María Dolores mejoró. “Finalmente no tuvieron que llevarle a la UCI, el médico no lo creía”, relata Gema.

“Nosotros solo teníamos información del médico que nos llamaba a diario, estábamos angustiados por recibir noticias”, recuerda, algo por lo que pasan todas las familias, porque no es lo mismo saber que hay un ser querido con ella que esperar una llamada que parece que nunca llega.

“Ahora está en casa, se encuentra delicada aún y con mucho control de su saturación. Paso 18 días en el hospital, tuvo mucho miedo de morir, pensaba que no iba a ver más a su familia, entre ellos a sus padres, mis abuelos, que tienen 94 años. Recuerdo que cuando llegó a casa sólo decía que pensaba que no la iba a volver a ver. Ahora nos cuenta que no se acuerda de muchas cosas del hospital, tiene como lapsus. Ha pasado cosas muy duras en la vida: enfermedades, 18 operaciones y un cáncer bastante grave, pero dice que sin duda esto es lo que le ha marcada por vida, es algo que no puede explicar”.

“Mi padre y yo también tuvimos neumomía y nos dieron como Covid positivo, pero nosotros lo pasamos en casa con tratamiento”, concluye Gema, que nos pide publicar “la experiencia de una luchadora por si su testimonio puede ayudar a otras muchas personas y familias”.