La farmacéutica Mónica Riera Rivière, Colegiada No 8152, asegura que Sanidad fija el precio máximo de venta de las mascarillas quirúrgicas en 0,96€. “De esta manera trata de frenar precios de venta abusivos, pero sin embargo, las mantiene con un IVA del 21%. Me pregunto ¿qué tenemos que hacer las farmacias que hemos comprado por encima de los 0,96€?, quizás regalarlas porque a este precio de coste no las hemos conseguido. ¿Acaso no se puede equiparar el IVA de este producto de primera necesidad al de los medicamentos (un 4%) o incluso quedar exento de IVA?"

Además, Ri,era recuerda que, en su opinión, “las mascarillas FFP2 sin válvula serían las correctas para usar en esta pandemia, pues son una barrera para no contagiar y evitan la emisión de virus al ambiente”.