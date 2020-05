El Gobierno distribuirá seis millones de mascarillas en estaciones de metro, autobús y tren. También ha enviado siete millones a la Federación de Municipios y Provincias, y otro millón y medio a Cáritas, Cruz Roja y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

¿Qué tipo de mascarillas son? Se desconoce. Si en los días previos a la anterior entrega el ministro Illa habló de las higiénicas porque, según dijo, las quirúrgicas estaban destinadas al personal sanitario, esta vez su departamento prefiere el secreto. A preguntas de este periódico, un portavoz se limitó a decir que se trataría de «mascarillas». La cuestión no es menor.

Tal y como informó LA RAZÓN el pasado día 1, las mascarillas higiénicas apenas son una barrera que limita la propagación del coronavirus, pero que no aísla de forma conveniente y «no están diseñadas para proteger», tal y como refrenda la información hecha pública por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) o el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, que subraya que «parece que esta clase tiene una eficacia muy limitada en la prevención del contagio».

Las mascarillas higiénicas no están encuadradas dentro de la categoría de productos sanitarios, algo que sí son las llamadas quirúrgicas, de venta en farmacias. Estas últimas no sólo limitan, sino que evitan también la propagación del virus en las dos clases que existen, las de tipo 1, dirigidas a personas que no están enfermas, y las de tipo 2 y 2R, con cierta resistencia a salpicaduras como estornudos.

Al ser productos sanitarios, dichas mascarillas están reguladas por el Real Decreto 1591/2009 de 16 de octubre sobre productos sanitarios. Se trata de una norma que, según fuentes jurídicas, establece garantías de utilización y no podrían darse de forma individualizada en la calle por profesionales no sanitarios. De hecho, un decreto publicado ya en el estado de alerta circunscribe a los farmacéuticos su dispensación individualizada.

Desde Sanidad aseguran en cambio que no se incumpliría el decreto bajo el argumento de que el estado de alarma habilita al Ministerio a adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud. Fuentes jurídicas rechazan esta afirmación.