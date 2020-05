Hospitales seguros para la «era post Covid»

A hora que parece que con la desescalada en marcha se empieza a vislumbrar lo que se está llamando la «nueva normalidad», los centros hospitalarios están implementando también una serie de medidas para adecuarse a esta situación. «Tras seis semanas centrados casi exclusivamente en la atención a pacientes afectados por el coronavirus, tanto habituales del centro como remitidos por otros hospitales de la Comunidad de Madrid con los que hemos estado colaborando, el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid está preparado para volver a ofrecer atención médica programada a pacientes con enfermedades no Covid que deben recibir asistencia para diagnosticar y tratar sus patologías, tanto agudas como crónicas», explica Raúl Barbosa, subdirector médico del centro madrileño.

El hospital está sometiendo sus instalaciones en general a un profundo proceso de limpieza y desinfección y muy en particular a las unidades que han cesado su atención a pacientes con Covid-19. El proceso se complementa con fumigación y en breve se añadirá la higienización final con luz ultravioleta (UV). Se trata de equipos de desinfección que funcionan de manera automática y son capaces de eliminar el nuevo coronavirus tanto del aire como de todas las superficies de una estancia, complementando así los sistemas habituales de desinfección.

Otros centros, como Ruber Internacional, han empleado sistemas de aeronebulización en frío en todas las zonas no accesibles con otros procedimientos. En la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, por ejemplo, ya se han instalado cámaras termográficas que, mediante un sistema de rayos infrarrojos, permiten detectar automáticamente y a varios metros de distancia a aquellas personas que presentan fiebre.

En Policlínica Gipuzkoa, además, han implementado nuevas medidas de seguridad para el acceso a las consultas. Para ello, se ha establecido citar a los pacientes ampliando el intervalo temporal, a fin de asegurar una menor coincidencia de personas en las salas de espera, en las que, además, se han ampliado las distancias para evitar la proximidad entre las personas y respetar así las normas de seguridad que establece el Ministerio de Sanidad. Y a todos los pacientes que ingresan se ha establecido que se les realiza el cribado de Covid-19 mediante el test serológico de AC.

Otro ejemplo es el de los centros de Quirónsalud Comunidad Valenciana, que han creado espacios separados y áreas restringidas con las distancias de seguridad marcadas, y a todos los pacientes que se desplacen al centro se les facilitará a la entrada gel hidroalcohólico y mascarillas homologadas para extremar las precauciones de seguridad clínica.

Todo ello viene a sumarse a la consulta telefónica y la videoconsulta, ya implantada en todas las especialidades, en particular en las centradas en la atención de niños, mayores y personas con patología crónica que debe realizar consultas frecuentes, como forma de reducir los desplazamientos al centro. La atención no presencial se facilitará a todas aquellas visitas médicas de valoración inicial y de seguimiento de pacientes ya en tratamiento, en las que no se precisa realizar ninguna exploración.

Finalmente, otra de las medidas tomadas por Quirósalud ha sido la realización de test masivos en sangre a todos sus profesionales de cara a poder identifi car posibles contagios y proteger a los pacientes