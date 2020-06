“Nuestros tests presentan un 100% de especificidad para la COVID-19”

Ortho Clinical Diagnostics es una de las compañías de referencia en el mundo del diagnóstico de enfermedades infecciosas. Para conocer su filosofía de trabajo y el papel que juega en paliar la pandemia de COVID-19, hablamos con David Barrios, Director General de Ortho para España y Portugal.

¿Cuáles son las principales líneas de negocio de Ortho?

Estamos enfocados en dar soluciones a los pacientes en dos áreas muy importantes del diagnóstico: la medicina transfusional y la línea de laboratorio clínico.

Uno de los campos en los que tienen experiencia es el diagnóstico de enfermedades infecciosas…

Así es. Ortho Clinical Diagnostics ha estado a la vanguardia mundial de la investigación y el desarrollo de pruebas para el diagnóstico de enfermedades infecciosas durante más de 35 años. Fuimos pioneros en pruebas para la detección de anticuerpos contra la hepatitis C, lanzamos el primer kit para analizar la sangre en busca de antígenos del VIH-1 y hoy en día ofrecemos soluciones para la detección de enfermedades infecciosas a laboratorios clínicos, laboratorios de referencia de gran volumen, hospitales y bancos de sangre.

¿De qué manera ha afectado la crisis de la COVID-19 en el desempeño de la empresa?

A nivel local nos hemos adaptado para mantener la seguridad de nuestros empleados y clientes muchos de ellos trabajando directamente con pacientes de COVID-19.

El principal esfuerzo ha sido para desarrollar tests de anticuerpos contra COVID-19 y actualmente en garantizar la producción de millones de pruebas en nuestros centros de producción en Pencoed (Reino Unido) y Rochester (Estados Unidos).

¿Una situación así impulsa la vocación innovadora de la compañía?

Por supuesto que sí. Como empresa de diagnóstico, hemos trabajado día y noche para desarrollar productos clave al servicio del manejo de la COVID-19, con una respuesta sin precedentes. El 3 de abril anunciamos nuestra Prueba de Anticuerpos Totales frente al virus de la COVID-19 bajo la vía de la FDA, el organismo regulador en Estados Unidos, una prueba que recibió la autorización de uso de emergencia solo 11 días después. En poco más de un mes y medio recibimos también el marcado CE de la Unión Europea y la validación en España por parte del Instituto de Salud Carlos III.

Existen varios productos para el diagnóstico de la COVID-19. ¿Qué tienen de particular?

Hay dos tipos principales de pruebas para detección de la

COVID-19: las de diagnóstico molecular y las pruebas serológicas para detección de anticuerpos. Cada una se utiliza durante las diferentes fases de la infección y tiene diferentes propósitos, de modo que se consideran complementarias.

Las pruebas de detección de anticuerpos de Ortho son tests de alto rendimiento, con extracción de sangre y realizados en laboratorios clínicos, a diferencia de los llamados test rápidos.

¿Cuáles son las incógnitas actuales en torno a las pruebas de serología / anticuerpos?

Si alguien desarrolla anticuerpos contra el virus, no sabemos si esos anticuerpos confieren inmunidad o por cuánto tiempo durará. Tampoco sabemos aún la prevalencia de la COVID-19 dentro de la población. La vigilancia epidemiológica con pruebas de serología es crucial para monitorizar la prevalencia de COVID-19 en la comunidad. Existe un consenso emergente de que la detección generalizada de anticuerpos puede ser clave para desarrollar una comprensión más completa de las tasas de infección, la inmunidad y, en última instancia, reiniciar la economía.

¿Por qué son importantes los anticuerpos IgM, IgG e IgA?

Algunas de las pruebas de serología que se están desarrollando buscan los niveles de los tres anticuerpos y otras pruebas solo un tipo de anticuerpo. Ortho tiene una prueba que busca todos los tipos de anticuerpos relacionados con COVID-19 juntos y una prueba que busca solo IgG.

Entre la primera y segunda semana de la infección por COVID-19, el paciente desarrolla sucesivamente anticuerpos IgA, IgM e IgG con pocos días de diferencia. Medir la suma de los tres aumenta la sensibilidad del test de diagnóstico durante la fase aguda de la enfermedad. Por otro lado, la IgG es el único anticuerpo que perdura en el organismo una vez superada la infección. Por lo tanto, es ideal para los estudios retrospectivos de prevalencia.

¿Qué tienen de particular sus tests de anticuerpos frente a otros existentes?

Un test de anticuerpos frente al virus de la COVID-19 debe ser sensible, detectar anticuerpos totales de manera temprana. En la fase aguda de la enfermedad nuestro test de anticuerpos totales detecta de manera temprana los pacientes que han desarrollado respuesta inmunológica. Nuestra prueba para detectar anticuerpos totales presenta el 100% de sensibilidad a partir del día 8 de aparición de síntomas, adelantándose en el diagnóstico a otras pruebas que solo detectan IgM o IgG de manera independiente. Además, en los estudios de prevalencia es necesario evitar los falsos positivos para no identificar como inmunizado alguien que no ha desarrollado respuesta inmunológica. Para eso es necesario tener un 100% de especificidad, como es el caso de nuestros dos tests.

Por último, nuestros tests detectan anticuerpos frente a la proteína S1 de la espícula del virus, que es específica del virus de la COVID-19 y que lo neutralizan, por lo que estaríamos detectando los anticuerpos que realmente nos protegen.

¿Cómo afronta la empresa el futuro?

Dado que cada test es una vida, la empresa nunca deja de innovar para ofrecer soluciones racionalizadas y sostenibles, eliminar obstáculos y facilitar resultados fiables, precisos y aplicables, incluso en tiempos de crisis como esta. Nuestro compromiso con la sanidad, la salud pública y privada, los profesionales sanitarios y los pacientes es absoluto y saber que podemos ayudar a gestionar la salud de millones de vidas es un estímulo. En este sentido, nos enorgullece la entrega de nuestros profesionales sanitarios, la importante labor de los laboratorios clínicos y de los servicios transfusionales que han estado y están en primera línea para cuidar de los pacientes.