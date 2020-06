Rebrote en Basurto: “Si todos vamos con mascarilla, ¿cómo hay tantos casos?”

«No tenemos el miedo que teníamos en plena pandemia porque contábamos con que podría darse un rebrote con la desescalada, pero estamos preocupados, eso no te lo puedo negar», reconoce a este periódico una enfermera del Hospital Universitario de Basurto, en Bilbao, que nos pide no dar su nombre, por lo que la llamaremos María. En el hospital nadie entiende cómo puede ser que se estén dando tantos positivos cuando se aplican, en teoría, las medidas de seguridad. Pero lo cierto es que han pasado de «dos casos el pasado jueves» a tener, ayer «veinticinco», informaron desde el hospital. Es decir, veintitrés casos más en menos de una semana, cinco de ellos en tan solo 24 horas. También ha habido que lamentar un fallecido, un hombre con pluripatologías que no es el primer paciente al que se detectó Covid-19.

¿Qué está fallando? Ni el centro lo sabe, se está investigando, pero el personal también se lo pregunta. «Las mascarillas que nos dan ahora son como las de antes de la epidemia, tenemos FFP3 y FFP2 para atender a pacientes Covid y para el resto de los casos utilizamos las quirúrgicas. Lo que no entendemos es si a todos los pacientes que ingresan se les da una mascarilla quirúrgica, al igual que a las visitas, y nosotros nos cambiamos en cada turno de mascarilla, cómo han subido tanto los casos cada día. ¿Qué calidad tienen?», se pregunta María. Una duda más que razonable, ya que «los buzos no sé ni cómo son, solo los he visto en fotos, y las batas EPI que nos dan, sabemos que no nos podemos fiar porque nos dicen que son reutilizables porque lo pone el fabricante en la etiqueta, pero no sabemos para qué son reutilizables, y lo cierto es que si te pones gel hidroalcohólico encima se te cala hasta la piel, eso sí, nos enfundamos en manguitos y delantales de plástico que nos dan». En este sentido, desde CC OO Euskadi reclaman «una evaluación específica de riesgos por puesto, género, funciones y tareas para determinar el EPI adecuado en cada caso».

Sobre la posibilidad de fiestas o cumpleaños entre los sanitarios, María explica «que se corrió el rumor de que hubo personal reunido en una despedida. Pero es falso, salvo que se llame reunión a enviar unas tortillas para el picoteo de media mañana. Aun así, se tomaron medidas de distanciamiento en la sala de descanso», precisa esta enfermera que añade que «los profesionales contagiados son unos de la misma planta y otros pasan por varias unidades».

En cuanto a las medidas de seguridad, en el pabellón Revilla «no se permiten las visitas, salvo que sea recomendable y siempre ha de ser el mismo familiar al que antes se le hace una PCR y un control de temperatura. En el resto de pabellones no Covid, aunque en principio se nos dijo que iba a ser sin visitas, finalmente se decidió permitir una, que sea siempre la misma, sin PCR y sin control de temperatura, pero nosotros siempre les tomamos la temperatura porque eso, además, no tiene ningún coste». En este sentido, María pide a las autoridades y al centro que «se nos informe en tiempo real para saber de primera mano lo que está sucediendo, una forma sencilla de mostrar cercanía con el personal sanitario, porque al principio del rebrote nos enteramos por la prensa. Después nos pasaron una orden con el tema de visitas y luego se modificó».

Con el fin de evitar posibles nuevos contagios, ayer, durante la rueda de prensa de la consejera de Sanidad del País Vasco y el director del hospital se explicó que se iban a tomar nuevas medidas que se suman a las ya establecidas. Así, a todos los pacientes que lleven más de cinco días ingresados en el hospital se les va a hacer una PCR, al igual que a aquellos que tengan fiebre no justificada. El problema es que una PCR puede salir negativa y si hacen una segunda que sea positiva: «A los pacientes con cita programada se les hace una PCR y se les manda a casa en aislamiento 24-48 horas cuando todos sabemos que deberían ser 15 días, pero ¿qué pasa si viene alguien y resulta que su PCR sale negativa pero a los dos días es positiva? Eso puede suceder», recuerda la enfermera.

A la espera de que concluya la investigación, sigue sin saberse el motivo de este rebrote ni quién es el paciente 0, si es de dentro o fuera del hospital: «Lo que sabemos es que los dos primeros positivos fueron pacientes que no estaban en la misma planta», explica María, que pide responsabilidad: «El problema no es la desescalada. Hoy he visto a mucha gente sin mascarilla de todas las edades, que se multe a los que no cumplen porque parece que es lo único que nos duele».