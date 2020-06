La Comunidad de Madrid empieza a hacer pruebas serológicas a los farmacéuticos

Con el fin de poder analizar cómo ha afectado el Covid-19 en diferentes sectores, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un estudio de seroprevalencia. Según ha podido saber este periódico, ayer, comenzaron a hacerse las pruebas los farmacéuticos. Hasta la fecha ya son unos 3.000 los profesionales que trabajan en farmacias de la comunidad los que se han hecho los test. “A lo largo de la semana se harán las pruebas a los 12.000 o 12.500 empleados de farmacias. Ayer, vinieron a hacérselas casi 2.000 en el Colegio y 860 en Móstoles. Para los farmacéuticos de zonas rurales, entre 160 y 180 farmacias, ha varios equipos que van a cada establecimiento para evitar que se tengan que desplazar”, explica Luis González, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM). Él, por ejemplo, ya se ha hecho el test. “Ahora estamos haciendo test en sangre en la que se analiza la presencia de anticuerpos y aquellos farmacéuticos que den positivo se someterán después a una PCR”.

El presidente del COFM no se atreve a dar una estimación: “El lunes o el martes de la próxima semana podremos tener los resultados, pero antes es pronto para aventurarse”, afirma González, que asegura que esta medida se ha cogido con un elevado grado de satisfacción por parte de los farmacéuticos”. En este sentido cabe recordar que el estudio del Instituto de Salud Carlos III sobre cómo ha afectado el Covid-19 a los sanitarios no recogía ni una de las defunciones registradas en este sector, pese a que también son sanitarios. “Yo personalmente agradezco la iniciativa. Reconozco y agradezco la labor realizada por médicos y enfermeras, pero los farmacéuticos no nos hemos quedado atrás. Durante la pandemia ni un solo paciente se ha quedado sin su medicación, si no podía bajar a la farmacia se la hemos llevado, hemos alargado las jornadas y en las zonas rurales los farmacéuticos iban de un pueblo a otro para atender a las personas que necesitaban algún medicamento”, recuerda el presidente del COFM.

No será el único sector. Según ha informado hoy el CSIF, la Comunidad de Madrid tiene previsto hacer en siete o diez días un estudio de seroprevalencia en todos los centros sociosanitarios entre los residentes y el personal.