El sindicato CSIF urge a reforzar el personal sanitario ante los rebrotes y pide no caer en los mismos errores

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado hoy un refuerzo del personal de la Sanidad y un mayor control y vigilancia en Atención Primaria y Urgencias para que los rebrotes no frenen la desescalada. Desde el sindicato, subrayan que resulta esencial detectar, aislar y controlar los posibles brotes de Covid-19 para evitar un retroceso en la nueva normalidad, así como intensificar la vigilancia y las medidas de seguridad para no caer en los mismos errores de gestión de los meses más duros de la pandemia.

“La Sanidad ha afrontado la crisis del coronavirus con un déficit de 51.800 efectivos y urge reforzar sus plantillas. Además, advertimos de que, coincidiendo con las vacaciones, muchas CC AA debe hacer frente a un potencial aumento de pacientes y de usuarios en Atención Primaria y Urgencias y es fundamental una mayor dotación de personal y medios para atender la presión asistencial y las nuevas necesidades que plantea el Covid-19.

En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se han limitado las visitas -que se reanudaron hace un par de semanas- en algunos centros ocupacionales y de atención a personas con discapacidad y se han suspendido en muchas residencias tras la aparición de nuevos positivos entre usuarios y personal”. En concreto, se han “detectado positivos en módulos verdes, supuestos espacios limpios y donde los trabajadores prestan servicio con medidas de protección menos exigentes. La principal reclamación que nos hacen desde los centros es que escasean los guantes de nitrilo, tienen dudas acerca de la manipulación del material de protección entregado a los trabajadores y se desconoce el protocolo de entrega de los materiales”. La Comunidad de Madrid, asimismo, nos ha informado de que en 7-10 días se hará un estudio de seroprevalencia en todos los centros sociosanitarios entre los residentes y el personal”.

En Aragón, con cuatro comarcas en alerta sanitaria, CSIF reclama conocer cuál es la reserva estratégica de material de protección “porque no tenemos ningún tipo de información oficial y nuestras plantillas están muy preocupadas ante los nuevos rebrotes”. En Castilla-La Mancha, es prioritario aumentar los recursos para afrontar la actividad extra que implica la falta de restricciones en la movilidad y ante un posible riesgo de rebrotes. La calidad asistencial no debe verse mermada durante el verano y es preciso no solo cubrir todas las bajas de personal, sino reforzar unas plantillas que se encuentran agotadas tras la lucha contra el Covid-19. En Andalucía, CSIF ha denunciado no se están respetando los circuitos diferenciados para atender a usuarios Covid-19 (tanto positivos como sospechosos) por un lado y a las personas libres del virus, por otro. Es el caso del Hospital de La Línea (Cádiz), donde la mezcla de circuitos en la planta de Medicina Interna se debe a una evidente falta de personal. En Granada, también se han detectado problemas, tanto de espacio, como de profesionales, para hacer frente al trabajo de los dos circuitos y exigimos más contrataciones. En Huelva, CSIF advierte de que van a cerrarse puntos de urgencias por falta de personal médico y la apertura de los centros de salud durante las tardes queda al criterio de los directores de dichos centros.