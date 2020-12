Piragüista olímpico, el deporte es su pasión, aunque la pandemia de la Covid-19 ha echado por tierra el sueño de participar en los Juegos Olímpicos durante este 2020.

-¿Confía en poder participar en ellos el próximo año?

-Sí, al menos tener esa meta hace que resulte un poco más fácil llevar estos meses tan duros, pues me permite tener un plan de trabajo y un objetivo en la cabeza. Será un camino complicado, pero hay que ser optimista porque eso es un ingrediente que sirve de impulso.

-Los deportistas de élite tienen un gran control mental. ¿Eso le ha ayudado a no caer en la ansiedad durante estos meses de pandemia?

-Nos puede beneficiar en cierto modo, pero no somos máquinas. La incertidumbre es mala para todos, y el hecho de no tener competiciones a lo largo del año genera desilusión y una desmotivación que puede llevarte a un bucle de ansiedad complicado. Ahora por suerte tenemos en el horizonte la posibilidad de competir en Japón en 2021.

-¿Cómo es la nueva normalidad de un deportista como usted?

-El piragüismo es un privilegio porque podemos entrenar en un embalse, en Asturias, entre montañas, en medio de la naturaleza... La longitud de la piragua hace que tengamos hasta siete metros entre compañeros, lo que nos permite mantener la distancia de seguridad sin problemas. La adaptación ha sido fácil.

-¿Y durante los meses del confinamiento más estricto?

-Marzo y abril fueron de locos, porque entrenaba todos los días en el salón de mi casa. Creo que fue perder el tiempo, porque era difícil entrenar en esas condiciones, pero necesitaba estar activo.

-Ha vuelto a ejercer como policía en la calle, que es su profesión...

-Antes estaba en participación ciudadana con el objetivo de concienciar a los jóvenes, pero durante la primera oleada ejercí en la calle porque era donde creí que podía ser más útil. Pero sólo fui una pieza más de un puzle de miles de compañeros que han estado en primera línea. No deja de ser mi trabajo, por eso no me gusta el adjetivo de héroe.

-¿Cómo se cuida Saúl Cravioto?

-El cuerpo es tu herramienta de trabajo y resulta esencial cuidarlo. Le doy mucha importancia al sueño. Dormir ocho horas y descansar bien es clave, aunque mucha gente lo obvie, al igual que la alimentación, y eso pasa por comer variado, pero sin obsesionarse y teniendo una relación sana con la comida.

-Ha participado en el documental sobre EPOC titulado «Respira», que forma parte de la campaña «Pulmón sano-Futuro sano». ¿Qué papel juega la respiración en su deporte?

-Es nuestro combustible. Un deportista debe ser muy consciente de su respiración, porque aprender a controlarla permite ir al milímetro. El oxígeno es energía y no saber respirar como lo necesitas te llevará a una derrota segura.

-Imagino que alguna vez ha sentido la sensación de quedarse sin aliento, que es lo que caracteriza a las personas que padecen EPOC...

-Sí. Cuando pones el cuerpo al límite te falta aire, como le ocurre a esos pacientes, y es una sensación muy frustrante. Te dan incluso pinchazos, tienes sensación de mareo... Este documental me ha permitido conocer casos que me han impactado, porque es una enfermedad muy poco conocida.