Con la carrera por la vacuna de la Covid-19 casi en el esprint final y los optimistas augurios del Ministerio de Sanidad y del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hablan de una posible inoculación a gran parte de la población antes del próximo verano, la pregunta del millón ahora es: ¿Cuándo llegará la ansiada inmunidad de grupo? Sin lanzar campanas al vuelo, el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, recuerda que, «para alcanzar esa inmunidad de grupo haría falta que se vacuna al menos a entre el 60% y el 70% de la población, y parece complicado que eso pueda lograrse este mismo año».

Un poco más optimista se muestra José Martínez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, quien reconoce que «la respuesta no es sencilla porque todavía hay muchas incógnitas acerca de las vacunas que se están desarrollando, pues no sabemos a ciencia cierta su eficacia y no existen evidencias de cuánto tiempo podrá durar la protección adquirida. Sin embargo, si se cumple el objetivo del Consejo Interterritorial que pretende vacunar hasta junio a entre 15 y 20 millones de españoles, es posible que podamos tener una cierta inmunidad de rebaño a la vuelta del verano, aunque todavía hay que ser muy prudentes».

De hecho, a pesar de esos vaticinios, la prudencia debe ser la principal compañera de viaje durante los próximos meses. «Primero se vacunarán los grupos de riesgo para evitar la mortalidad, pero eso no quiere decir que el virus vaya a desaparecer. E incluso aquellos que se vacunen no deben confiarse, ya que todavía hay muchas dudas de la duración de la inmunidad, por lo que, en cualquier caso, durante todo 2021 tendremos que seguir manteniendo la distancia de seguridad, el uso correcto de la mascarilla y la ventilación en espacios cerrados», aconseja Silvia Carlos, profesora del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra.