La probabilidad de morir de una enfermedad cardiovascular es hoy del doble que hace 30 años

Moriremos de un ataque al corazón o de un ictus con mayor probabilidad que de Covid-19, o de cáncer. El número de personas que fallecen a causa de las enfermedades cardiovasculares (ECV) está aumentando de forma progresiva. De hecho, en 2019 supuso casi un tercio de todas las muertes a nivel mundial. Se trata de un hecho que ha pasado de ser relevante a urgente en los últimos años, y que parece imparable.

Así lo muestra una investigación internacional, el Global Burden of Diseases, liderada por el director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y Director Médico del Hospital Mount Sinai de Nueva York, Valentín Fuster, en el que se ha evaluado la carga que suponen las ECV a nivel mundial, regional y nacional en los últimos 30 años. El trabajo, publicado en el Journal of the American College of Cardiology, muestra que los fallecimientos causados por estas patologías se han duplicado desde 1990.

Se trata de una carga muy pesada tanto para los pacientes que las sufren como para el sistema sanitario. El primero, porque ve reducida su expectativa de vida y la calidad de la misma y, el segundo, porque se desborda con el elevado coste asociado a la atención de cada caso. Por ello, los investigadores declaran que existe una “necesidad urgente” de que todos los países establezcan programas de salud pública destinados a reducir el riesgo cardiovascular basados en la modificación de las conductas individuales.

“Existe una necesidad imperiosa de centrarse en la implementación de las políticas de salud e intervenciones existentes si el mundo quiere cumplir las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 y lograr, al menos, una reducción del 30% de la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles para 2030”, ha dicho Fuster.

Causa del exceso de muertes

Otro punto crítico del documento es que explica que la enfermedad cardiovascular puede ser la causa de las altas tasas de exceso de mortalidad en medio de la pandemia. ¿Las razones? Los efectos de la infección viral, de los cambios en la atención médica y la sistemática reducción de hábitos saludables a causa de las medidas puestas en marcha para frenar la pandemia (como los confinamientos, que han provocado aumento del peso y reducción de la actividad física de un modo generalizado)

13 causas de muerte

El documento incluye 13 causas de muerte cardiovascular y nueve factores de riesgo relacionados. Para cada causa y factor de riesgo, los autores identificaron qué regiones y países tienen los casos más altos y más bajos de prevalencia y el número de muertes. También se evalúan otros parámetros como el número de años de vida perdidos (AVP), el número de años vividos con discapacidad (AVD), y la cantidad y las tendencias temporales de los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD). Además, el informe aborda cómo las medidas adoptadas para cada patología cardiovascular y sus factores de riesgo, y las inversiones en investigación cardiovascular, tienen implicaciones para la práctica clínica y en el desarrollo de sistemas de salud y de políticas nacionales y regionales.

Los hallazgos muestran que los casos de ECV total casi se duplicaron, pasando de 271 millones en 1990 a 523 millones en 2019, mientras que el número de muertes por ECV aumentó de forma progresiva, de 12,1 millones en 1990 a 18,6 millones en 2019.

Asimismo, en 2019, la mayoría de los casos de muertes por enfermedades cardiovasculares se produjeron a causa de la cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular. Las tendencias mundiales de AVAD y AVP también se incrementaron significativamente, mientras que los AVD se duplicaron, de 17,7 en 1990 a 34,4 millones en 2019.

En 2019, las enfermedades cardiovasculares fueron la causa de 9,6 millones de muertes entre hombres y 8,9 millones de muertes entre mujeres, alrededor de un tercio de todas las muertes a nivel mundial. Más de 6 millones de estas se produjeron en personas de entre 30 y 70 años. China, seguida de India, Rusia, Estados Unidos e Indonesia, encabezan esta lista.