Las mascarillas quirúrgicas, las mejores para oír

Un estudio desarrollado por la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, de Estados Unidos, las mascarillas quirúrgicas desechables son las que ofrecen el mejor rendimiento acústico. Las investigaciones anteriores sobre este aspecto se habían centrado únicamente en entorno médico, pero nunca se habían observado hasta ahora los efectos acústicos causados. Los autores del último trabajo, publicado, publicado en “The Journal of the Acoustical Society of America”, probaron con todas las mascarillas disponibles en el mercado: higiénicas, quirúrgicas desechables, con ventanas de plásticos transparente alrededor de la boca, mascarillas de tela casera y demás compradas en tiendas.

Tras la finalización del estudio, se concluyó que las mascarillas quirúrgicas desechables son las mejores para oír y ser escuchados al hablar. Los investigadores emplearon un altavoz especial, construido a medida y con la forma de una cabeza humana, de modo que el sonido se escuchaba como si proviniera de una boca humana.

“Pusimos las distintas mascarillas en el altavoz y reprodujimos el mismo sonido en cada prueba”, señaló uno de los autores. “Si recurrimos a una persona real hace que los sonidos sean menos repetibles porque no puede decir lo mismo de la misma manera cada vez. Sin embargo, este artilugio nos permite tener en cuenta la forma de la cabeza y los movimientos reales de los labios”, dice, al tiempo que añade que, aunque estos dos conjuntos de datos sean diferentes, ambos muestran qué frecuencias sonoras se ven más afectadas por el uso de las mascarillas.