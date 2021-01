El Código Deontológico no obliga a los médicos a vacunarse

El actual Código Deontológico de la profesión médica no obliga a este colectivo profesional a vacunarse frente a la covid-19. Este documento, que data de 2011, está siendo actualizado por un borrador, en el que sí se prevé la obligación de que el médico se ponga ciertas vacunas, si en caso negativo supusiera un riesgo para el paciente.

De este modo lo ha aclarado el doctor Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Comisión Central de Deontología, Derecho Médico y Visado de la Organización Médica Colegial (OMC). Precisamente, este facultativo insta a la conciencia y responsabilidad de cada colega para que se ponga la vacuna frente al coronavirus.

“En el borrador de actualización –explica- del Código Deontológico, en el que no se recoge ningún tipo de sanción a quien se negara, sí contemplamos precisamente la imposición de sanciones y faltas cuando la negativa represente un riesgo para sus pacientes. No obstante, todavía el borrador no tiene vigencia. Pero a día de hoy no se tiene nada claro si el hecho de no vacunarse, en este caso contra la covid-19, podría causar un contagio en el enfermo. O al menos no ha podido demostrarse”.

Según Federico Montalvo, presidente del Comité de Bioética de Ministerio de Sanidad, “en un determinado contexto se puede obligar a los facultativos a vacunarse y más aún si se considera su Código Deontológico, que les obliga a cumplir la máxima latina Primum non nocere, es decir, Primero, no hacer daño”.