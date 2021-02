El mejor equipo médico radiológico de columna está en Madrid

Sólo hay uno en toda España y está en Madrid. Hablamos del sistema EOSedge, una instalación radiológica de alta resolución que realiza dos barridos RX desde la cabeza a los pies de frente y de perfil. Además, incorpora una tecnología que permite obtener un escáner completo del esqueleto con una dosis de radiación seis veces menor que una radiografía convencional y permite a los especialistas hacer reconstrucciones en 3D de la columna.

El Hospital Universitario San Francisco de Asís, de Madrid, ha incorporado este equipo puntero de radiología digital en su Unidad de Columna y Neurocirugía, dirigida por Instituto Clavel, para obtener imágenes de cuerpo entero. «Somos el único centro en España que cuenta con esta tecnología de última generación en este momento. Existen modelos más antiguos, pero éste mejora las condiciones de obtención de las imágenes y una mayor resolución», asegura su director médico, Eduardo Fraile.

«Las exploraciones radiológicas convencionales no resultan eficaces para el estudio adecuado de la columna», añade Pablo Clavel, jefe del departamento de Neurocirugía y Columna del Instituto Clavel de Barcelona, referente mundial en cirugía no invasiva de la columna vertebral. Por eso, continúa, «nos ha resultado de vital importancia para la planificación de nuestras cirugías de columna, con lo que obtenemos unos resultados mucho mejores. Pensemos que cada una de nuestras columnas es única, con unas formas y unas curvaturas específicas. No respetar la anatomía de nuestras columnas es un error no infrecuente en cirugía, que conduce con frecuencia a complicaciones, dolor postoperatorio o aflojamiento de los implantes. Por todo ello, contar con un escáner de este tipo resulta fundamental cuando se quiere realizar cirugía de columna».

Ventajas

Y es que, con esta prueba, se puede obtener el DNI de la columna de los pacientes, que servirá para determinar el tratamiento preciso a la patología, pues el EOSedge consigue imágenes que por nitidez, contraste y definición son similares a las de una televisión en 4K.

Además, las ventajas del equipo respecto a los anteriores son múltiples. «Como radiólogo destacaría dos: la primera, que imparte una dosis de radiación mucho menor que los equipos que hacen radiografías similares, porque adquiere una imagen en el plano frontal y otra en el plano lateral al mismo tiempo; y en segundo lugar, que la tecnología de los detectores de esos tubos de rayos X que están enfrentados tienen unas composiciones mucho más sensibles a las radiaciones que los habituales. Si centramos esta ventaja en una de las patologías que más se beneficia de esta tecnología como es la escoliosis en pacientes jóvenes, es obvio que la técnica produce grandes ventajas», explica Fraile.

Otro de los beneficios del EOSedge respecto a los modelos anteriores es que permite la valoración, no sólo de la columna, sino también de otras articulaciones de la pelvis, las coxofemorales, las de las rodillas e incluso las de los pies. Por lo tanto, no sólo se centra en la patología de la columna, sino que también podemos obtener radiografías de estas localizaciones con las mismas ventajas, menos radiación y más resolución espacial.

Y es que, como apunta Clavel, «no hay ningún escáner tumbado que nos permita ver toda la columna, además de las extremidades inferiores en toda su extensión. A su vez, las curvas se ponen de manifiesto cuando estamos de pie y desaparecen cuando estamos tumbados. La relación con las extremidades inferiores es también mucho más exacta cuando estamos de pie y nos permiten ver si las alteraciones en las piernas o caderas pueden ser la causa de los dolores de columna».

La experiencia por el momento con el nuevo equipo es muy positiva: «A día de hoy habremos realizado alrededor de cien estudios. Comenzamos a hacer pruebas con el EOSedge en el mes de diciembre. Las patologías que detecta son fundamentalmente aquellas que tienen que ver con la estática de la columna vertebral, por un lado y por otro, de la rotación o las curvas anormales de la columna. Estamos hablando de escoliosis y de los procesos patológicos más frecuentes en la clínica habitual que son los dolores de espalda, las lumbalgias y las cervicalgias», concluye Fraile.