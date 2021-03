Confinados pero sin PCR: ¿también una sola dosis?

¿Su pareja se ha contagiado y a usted no le han hecho la prueba? No es el único, y eso es precisamente lo que critican los expertos. El Ministerio de Sanidad publicó la semana pasada la cuarta actualización de la estrategia de vacunación, en la que se establecía que quienes hayan pasado la infección del coronavirus y sean menores de 55 años recibirán una sola dosis de la vacuna seis meses después del diagnóstico. Y ese es el problema, «porque muchas familias han tenido un infectado en casa y cuando lo comunicaron se les mandó confinarles, pero no les hicieron los test a todos ellos», explica Estanislao Nistal, virólogo y profesor de Microbiología de la Facultad de Farmacia en la Universidad CEU San Pablo.

«Las CC AA tienen que replantearse la situación –prosigue– y hacer test de antígenos o PCR no sólo a la persona contagiada, sino a todos sus convivientes». «En ausencia de evidencia diagnóstica de que una persona ha sido infectada, la única herramienta para decidir si se le pone una dosis o las dos de la vacuna sería hacer pruebas de detección de anticuerpos frente al virus, y el problema es que muchos de los test de anticuerpos que se usan pueden no ser suficientemente sensibles habiendo pasado un tiempo desde la infección», explica Nistal.

Es decir, justo lo contrario que recoge la estrategia: «No se recomienda la realización de pruebas serológicas antes de la vacunación», aunque esto es lógicamente porque las personas que van a ser vacunadas con una sola dosis ya dieron positivo, el problema es el resto de casos sospechosos.

Priorizar el riesgo

La medida que propone el experto permitiría saber quiénes de los casos no confirmados tienen anticuerpos neutralizantes y por tanto vacunar antes a los individuos que no han estado en contacto realmente con el virus del SARS-CoV-2 y proteger así a más población, al dar una sola dosis a un grupo más numeroso.

«Ahora bien, en estos momentos no hay suficiente personal en Atención Primaria para hacerlo», precisa Vicente Larraga, investigador del CSIC, que asegura que «desde el punto de vista de protección a la población general no representa un porcentaje muy importante».

Para Rafael Cascón, investigador titular de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), «debería hacerse un estudio detallado sobre cuánta gente que ya ha pasado la infección (asintomáticos incluidos) ha tenido una reinfección que le ha ocasionado problemas (hospitalización, secuelas o muerte)».

Hasta la fecha, «el número de casos con reinfección documentada es muy bajo en los seis meses posteriores al diagnóstico de infección, pero aún no está claro en qué porcentaje están protegidos los que padecieron la infección», recoge la estrategia de vacunación de Sanidad.

«Si como parece, una infección previa ya crea una cierta inmunización, no entiendo muy bien vacunarles antes que a otros con igual riesgo por su grupo poblacional, que no tienen esa protección inmunitaria por no haberlo pasado antes», añade Cascón.