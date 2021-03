¿Por qué es tan importante mantener una buena salud bucodental?

Ahora que la pandemia ha convertido la mascarilla en un complemento imprescindible en nuestro día a día, podría parecer que la boca queda en un segundo plano. Pero todo lo contrario, ya que la salud bucodental cobra una importancia vital en tiempos de pandemia, ya que es una de las primeras barreras que tenemos frente a virus y bacterias.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental, que se celebra el 20 de marzo, el Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española (FDE) presentan una nueva edición del Libro Blanco de la Salud oral en España relativo a 2020, patrocinado por Oral-B. Se trata de un estudio que se realiza cada cinco años a más de mil familias españolas, con la finalidad de analizar varios aspectos relevantes relacionados con la salud oral.

Y los datos que arroja este informe no deja lugar a dudas, ya que al 65% de los españoles les preocupa su estado de salud bucodental, siendo mayor la preocupación en las mujeres que en los hombres, mientras que el 79% de los adultos españoles se cepillan los dientes, al menos, dos veces al día. Y aunque el 87% de los españoles piensa que hay que hacer una visita al dentista al menos una vez al año, solo el 51% ha visitado a su dentista en el último año. Tal y como confirma el estudio, 6 de cada 10 españoles considera que su estado de salud oral en el último año ha sido bueno o muy bueno, pero el 51% de los mayores de 65 años no considera que su estado de salud oral haya sido bueno, ya que 2 de cada 10 ha presentado dolor en los últimos 12 meses y el 19% ha tenido problemas para comer. Asimismo, el 95% considera que la salud bucodental es muy importante para la salud general y el 12% admite que el estado de su boca a veces le impide sonreír con normalidad.

Consecuencias para la salud

En este sentido, los datos sobre visitas al dentista tanto de la población adulta como infantil son preocupantes. Primero por el confinamiento y después por el miedo al contagio, muchos ciudadanos están retrasando sus visitas al dentista desde el año pasado, a pesar de que la Covid-19 y la salud bucodental están estrechamente relacionadas. De hecho, un estudio que publica la revista científica “Journal of Clinical Periodontology” revela que la periodontitis se asocia significativamente con un mayor riesgo de complicaciones por Covid-19, como tener que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), necesitar ventilación asistida, e incluso la consecuencia más letal, el fallecimiento.

Son muchos los estudios que muestran que existe una clara relación entre una inadecuada salud bucodental y otras enfermedades sistémicas. Las bacterias responsables de las enfermedades orales pasan al torrente sanguíneo a través de las pequeñas arterias. Esas bacterias alcanzan órganos a distancia como el corazón, los pulmones, los riñones, el páncreas o atraviesan la placenta en caso de embarazo. Por eso hay que evitar que estas bacterias patógenas orales se desarrollen para prevenir posibles enfermedades generales más graves (cardiopatías, enfermedades respiratorias, renales, empeoramiento de la diabetes). Las enfermedades orales dificultan el control de la diabetes, aumentan el riesgo de infarto del miocardio, incrementan el riesgo de enfermedades pulmonares o renales, o pueden favorecer un parto prematuro. Por todo ello, ahora más que nunca, debemos cuidar nuestra higiene bucodental.

Respecto a los datos de higiene oral, cabe destacar que el uso de la mascarilla no debe suponer el abandono de la higiene bucodental. En estos momentos, con mayor razón que nunca, es fundamental que mantengamos una adecuada salud oral. De hecho, resulta imprescindible realizar un cepillado de dientes adecuado al menos 2 veces al día con pasta dentífrica fluorada, incluyendo la higiene interdental. Además, es imprescindible cuidar el cepillo dental, lavarnos bien las manos antes y después usarlo, limpiarlo, enjuagarlo y secarlo, mantenerlo protegido en su capuchón, no compartirlo nunca, alejarlo del sanitario (para evitar posible contaminación) y no almacenarlo junto a otros cepillos sino independientemente. Del mismo modo, hay que mantener unos hábitos de alimentación saludables, disminuyendo al máximo los productos azucarados y evitando el consumo de alcohol y tabaco.

Por último, tal y como aseguran desde el Consejo General de Dentistas, hay que insistir en la necesidad de acudir a las revisiones periódicas del odontólogo. Las clínicas dentales son espacios seguros, pues los dentistas están acostumbrados a seguir unas medidas de protección y asepsia que minimizan los riesgos de contagio al máximo. En ese sentido, se recomienda no retrasar el tratamiento de las afecciones bucodentales, ya que pueden conllevar complicaciones futuras que obliguen a realizar un abordaje más complejo.

Así es la salud oral de los españoles en 2020